客家語言與文化推廣 結合長照據點

客委會推動各校客語活動，結合長照據點推廣客家語言與文化。（客委會提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南約有十三萬名客家鄉親，客委會表示，結合各局處資源，讓「聽得到客語、看得見客家」，讓客家語言與文化在台南共存共融，與各族群攜手共創多元而豐富的城市文化樣貌。

日前地震，鹿陶洋江家聚落受損，客委會和文化局協力爭取一億五千萬元進行修復，另爭取一千六百餘萬餘元，完成鹿陶洋江家古厝周邊半月池及停車場整治，並設立青年駐地工作站，協助震後重建及進行「楠西再生」系列活動。客家文化會館也進行改善，預計一一五年三月啟用。

客委會推動「台南客家人文地圖」計畫，透過田野調查、影像紀錄與出版，系統性保存台南客家記憶，希望建構客家百年基業，厚植在地文化根基。

同時，還推出客語深根服務計畫，整合幼兒教育、校園學習、家庭陪伴與公共服務，將客語學習場域從教室延伸至家庭、社區與公共空間，營造全齡客語友善環境，建構客語生活圈。此外，還推動「伯公照護站」，結合長照據點推廣客家語言與文化，明年將持續以生活化、開放式與跨世代的政策思維。