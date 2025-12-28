客家貢獻獎得主謙稱「沒做什麼」 客委會主委古秀妃：對社會影響深遠

客委會主委古秀妃28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」，上台致詞。(記者塗建榮攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是還我母語運動37週年，也是全國客家日，客委會今舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，客委會主委古秀妃除了讚許得獎者的貢獻，也分享得主還謙稱自己「沒做什麼事」，實則對社會產生深遠影響，並勉勵大眾珍惜民主與自由，持續關心台灣的現在與未來。

此屆客家貢獻獎得獎者共計13位，客家事務專業獎章得獎者則為84位，橫跨研究、藝術、公共事務、社會參與等領域，包括榮膺「特別貢獻獎」的圓山大飯店董事長葉菊蘭、荒野基金會創辦人暨董事長徐仁修、長年深耕人權工作者陳欽生，與榮膺「終身貢獻獎」之推動巴西與全球客家事務的張永西、畢生致力學術研究的張維安。

廣告 廣告

另也包括榮獲各類「傑出成就獎」之中央大學客家語文暨社會科學學系特聘教授兼系主任張翰璧、推廣雙語教育的鍾鎮城、鑽研古蹟老屋保存研究的鍾心怡、深耕客庄百年史記文學暨《茶金》影集故事原著的廖運潘、台灣具代表性之民族音樂學者吳榮順、促成「美濃反水庫運動」之美濃地方刊物《月光山雜誌社》、《春麵樂隊》主唱賴予喬、「新竹北埔八音團」團長彭峻暘。

古秀妃致詞時，首先向在場所有得獎者表達誠摯的恭喜與感謝，並表示，正因為他們長年投入與付出，讓客家更加美好、更加溫暖。她提到，許多得獎者自年輕時便投入客家事務，有些甚至在客委會尚未成立、或戒嚴時期就已為理想打拼，其貢獻獲得今日客家最高榮譽，實至名歸。

古秀妃說，得獎者不僅深耕客家，更將專業與一生的力量奉獻於民主、環保與人權等領域，包括葉菊蘭女士、徐仁修先生及陳欽生先生，皆對台灣社會產生深遠影響。她也分享在會場遇到陳欽生先生謙遜地表示自己「沒做什麼事」，卻正是這些看似微小的行動，累積成社會進步的關鍵力量，期勉大家珍惜民主與自由，持續關心台灣的現在與未來，共同努力，繼續前行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

宜蘭外海7.0強震震動府院 賴清德、卓榮泰曝溝通經過

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

