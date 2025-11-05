客家貢獻獎揭曉! 葉菊蘭獲特別貢獻獎 12/28將表揚

生活中心／綜合報導

2025年"客家貢獻獎"今天揭曉，一共有13名得獎人、機關獲獎。其中，獎項又分為特別貢獻獎、終身貢獻獎，以及傑出成就獎。圓山大飯店董事長，也曾擔任政院副院長、客委會主委的葉菊蘭，榮獲特別貢獻獎，成為榜上唯一一位政治領袖。得獎者們將在12月28日，全國客家日這天，公開接受表揚。

客家委員會主委古秀妃：「特殊貢獻獎研究發展類，第一位是張翰璧。」看板上寫者，菁英薈萃、共下發光，客委會主委古秀妃親自主持2025年"客家貢獻獎"，發布記者會。客家委員會主委古秀妃：「特別貢獻獎是沒有獎金，但是它在我們的心理上是最高，最至上貢獻的榮耀，而且他不只是在客家界是在各界。」全球客家最高榮耀"客家貢獻獎"，今年邁入第11屆。客委會在週三，揭曉獲獎名單。獎項包括特別貢獻獎、終身貢獻獎，以及傑出成就獎。其中，傑出成就獎又分為研究發展、藝術文化、公共推廣，以及傑出青年等4個類別。現任圓山大飯店董事長，也曾擔任過行政院副院長、客委會主委的葉菊蘭，成為唯一上榜的政治領袖。

2025年"客家貢獻獎"得獎名單，週三揭曉。（圖／民視新聞）客家委員會主委古秀妃：「像今年的徐仁修老師，沒有人不認識他在自然環境界上，葉菊蘭女士更不用說，在政治上在兩性的議題上，在公共領域上都有長期的發聲。」從105名報名者當中，脫穎而出的13位得獎者、得獎機關，將在12月28日"全國客家日"，公開接受表揚，感謝他們，為客家文化保存、推廣，盡心盡力。

