客家貢獻獎 頒獎典禮

行政院長卓榮泰昨（二十八）日陪同賴清德總統出席「二○二五客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時表示，頒獎典禮，別具意義。

卓榮泰特別恭喜此次十三位客家貢獻獎得主及八十四位客家事務專業獎章得獎人，他們雖來自不同背景，但共同點就是對這塊土地、文化及人文有高度關懷，令人敬佩。

卓榮泰說，二十七日晚間十一時五分發生有感地震，他收到國家級警報簡訊時，內心忐忑不安，隨即於最短時間內聯繫內政部、消防署、交通部、桃園機場公司及台電公司瞭解狀況，在掌握全臺各地無重大災情後，第一時間便向總統說明、報平安，真的是天佑臺灣。