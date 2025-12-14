客家風味躍上國際餐桌 「2025客家大地餐桌」以記憶料理說故事掀海味熱潮

「2025客家大地餐桌」第二場餐宴13日晚間於高雄市新客家文化園區雨豆樹下登場，由高雄市政府客家事務委員會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦，延續「從產地到餐桌」的核心精神，結合場域、食材、故事與料理創作，透過餐桌作為文化載體，讓城市中也能品味客庄的風土與生活記憶。

↑圖說： 2025客家大地餐桌第二場餐宴活動於13日晚間在高雄市新客家文化園區雨豆樹下舉行（圖片來源：高雄市客委會提供）

高雄市政府秘書長郭添貴表示，今年餐宴由法國藍帶主廚李子竟（安格拉）操刀，以「記憶中的客家味」為創作靈感，將桔醬、鹹豬肉、豇豆、封肉等經典客家元素，結合高雄客庄在地食材，轉化為具國際語彙的創意料理。他指出，「客家大地餐桌」不僅是料理展演，更是一場跨領域的文化實踐，將高雄的客家文化、農產、飲食與觀光串聯成完整的文化產業敘事。

「客家大地餐桌」走過四年，工作團隊深入美濃、杉林、六龜、甲仙等客庄，持續進行田野調查。今年餐宴中播放的紀錄影片，呈現團隊於夏季豪雨期間，仍穿著雨衣進入山區拍攝的過程，記錄極端氣候下人與土地的真實樣貌。這些畫面不追求浪漫，而是忠實呈現地方產業面對環境變遷的挑戰與韌性。

↑圖說：左一為美國回台的新銳製作人黃舒郁，左三范巽綠監察委員，右一皇品院建設公司蔡仁哲董事長，右二為中華藝校呂惠美董事長。（圖片來源：高雄市客委會提供）

高市客委會主委楊瑞霞指出，「客家大地餐桌」之所以能年年吸引關注，在於不斷更新形式、深化內容。今年菜單巧妙交織地方記憶、國際料理技法與客家元素，例如以美濃橙蜜香番茄、豆皮搭配桔醬、塔香、火腿與巴薩米克醋，打造的「桔香蜜橙豆皮哈姆」，以及延伸客家小炒與封肉概念的法式澄清湯，讓傳統風味在當代餐桌上重新被詮釋，也成為高雄城市文化的重要敘事之一。

本場餐宴限額66席、座無虛席，與會者包含多位學者專家與企業人士。現場並安排音樂演出與田調影片播放，讓賓客在品嚐料理的同時，更能理解食材來源與土地情感。青年創作歌手陳俊名、李彥鋒的現場演唱，為餐宴注入情感溫度，使風土、食物、故事與聲音交織成一場完整而深刻的文化體驗。

