客家鹹菜的「前世今生」 新埔阿嫂許秋壬細說婆婆交下的近40年手藝

每年農曆9月過後，客庄很多家戶都在曬鹹菜。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕強烈冷氣團又來了，不只是我們怕冷，就是客家鹹菜也怕冷！新竹縣「新埔阿嫂」許秋壬從婆婆手上領下做客家鹹菜的手藝近40年，早期每年要做上5、6甕，至少1500台斤的鹹菜批發給中盤分銷，現在每年仍要做上7、80瓶大高粱酒瓶的量。長年累積的經驗讓她發現，鹹菜一般入甕醃漬發酵只要1週就能成功聞到酸、香味，天冷了不好發酵，時間上就得拖長、等上10天到半個月。

新埔北平里的劉邦榮、許秋壬夫妻可說是地方有名的做鹹菜達人；劉邦榮說，以前他們做的量，多到是直接交給中盤去分銷。

廣告 廣告

許秋壬說，每年國曆10月過後她就開始忙著做鹹菜，一直到隔年元月中旬才會結束。婆婆還在時，容量300台斤的陶甕，總是裝滿、裝好鹹菜至少5、6個。現在沒做那麼多了，但改用58度高粱酒的大瓶子裝，每年還是要裝上7、80瓶。

她說，客家鹹菜又稱客家酸菜，它的「前世」是俗稱「大菜」的芥菜。做鹹菜的起手式就是砍菜、修菜頭，接著讓大菜做「日光浴」；只要天氣好，1天就能把菜曬軟。

曬軟的大菜先鋪於地面，用一層菜、一層鹽巴的方式，先用手「馬殺雞」一番，等大菜微微出水就改用腳踩，邊踩還得邊翻菜，大菜變得更軟後就開始入甕，且同樣是一層菜、一層鹽巴，邊放、邊踩使甕內的層疊更緊實，最後在甕頂放上大石後靜置，直到因發酵溢出酸、香味才算大功告成。

她說，客家鹹菜拿出來繼續日曬，曬到半乾就是福菜，可以煮客家福菜豬肚湯等經典的客家湯品。若是整個曬乾就成了梅干菜，可以做客家料理有名的梅干扣肉等。

喜歡客家鹹菜風味的人，買幾顆芥菜，就能自己在家DIY，從讓芥菜做「日光浴」開始，試著做鹹菜。(記者黃美珠攝)

客家鹹菜的「前世」~芥菜正在做「日光浴」，準備變身被做成鹹菜。(記者黃美珠攝)

「新埔阿嫂」許秋壬把已經做成的客家鹹菜拿出來曬太陽，準備進一步做成福菜或梅干菜。(記者黃美珠攝)

新竹縣新埔鎮劉邦榮(左)、許秋壬(右)夫婦是做客家鹹菜的達人。(記者黃美珠攝)

「新埔阿嫂」許秋壬把已經做成的客家鹹菜拿出來曬太陽，準備進一步做成福菜或梅干菜。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

