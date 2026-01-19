客庄慢遊 竹縣規劃6食農遊程

竹縣府推六條食農遊程，縣長楊文科邀民眾前來客庄慢遊，享受幸福食光。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府輔導縣農會以「客庄慢遊·幸福食光」為主題，結合在地農業與觀光資源，規劃六條多元且具特色的客家食農教育遊程，帶遊客走進產地體驗竹縣農村文化。

竹縣府十九日在新埔大墩山食農體驗園區用「油笐火」揭開序幕，象徵客家生命力與文化傳承，出席貴賓搶先體驗踩鹹菜、封罐，認識代代相傳的客家醃漬智慧。縣長楊文科邀請大家來竹縣客庄慢遊、享受幸福食光。

楊文科表示，經由深度導覽產地走讀、手作體驗與在地料理品嘗，可感受客庄生活的魅力與農業文化的溫度，將屬於自己的客庄故事帶回家。期許「食農教育」能夠走入竹縣更多農村，成為連結農業、文化與永續發展的重要橋樑。

農業處長傅琦媺表示，食農教育的核心不只是認識食材，更重要的是理解飲食背後所承載的土地記憶與生活文化，客家飲食文化蘊含四季節氣、惜食智慧與家庭情感，無論是冬醃、擂茶、苦茶油或竹藝工法，都是在農村日常中自然形成的飲食知識體系。今年度的「客庄慢遊幸福食光」系列活動，讓食農教育走出教室，回到真實生活場域，成為連結農業、文化與永續發展的重要橋梁。

竹縣農會理事長陳耀雄指出，「客庄慢遊幸福食光」遊程從行程動線、體驗設計到食材選用，皆優先採用新竹縣在地農產品，並邀請在地農友與職人參與，期盼民眾在參與遊程的同時，不僅帶回農產品與回憶，更能理解在地農業的價值，成為支持新竹縣農業的重要力量。