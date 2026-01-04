客庄收冬戲 金滿圓秀優質戲曲

三打白骨精呈現西遊記唐僧師徒，遭遇妖精的精采故事。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

行政院客委會主辦、台中市客委會協辦的二０二六年首場客庄收冬戲，三日晚間在石岡土牛客家文化館登場，獲「一一四年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團帶來經典客家大戲《三打白骨精》，吸引大批民眾到場欣賞。

市府客委會主委江俊龍表示，客家鄉親以重要的歲時民俗「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，為凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。政院客委會主委古秀妃盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識並親近大埔客家文化。

市府客委會指出，金滿圓戲劇團保留客家戲曲傳統唱腔特色，融合山歌、採茶、九腔十八調等客家曲藝元素，吸納亂彈、四平、外江等劇種音樂精華，展現層次豐富的音韻美感，打造兼具傳統底蘊與現代舞台美學的客家大戲，讓觀眾看見傳統藝術在當代持續綻放的生命力。