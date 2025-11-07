客庄魅力綻放長治！ 2025忠義文化祭粄香藝粹迎賓開幕

【互傳媒／記者 范家豪／長治 報導】 長治鄉「2025忠勇義烈之長治忠義文化祭」將於11月8日在長治鄉公所盛大登場。活動內容融合歷史、人文、藝文展演與美食體驗，邀請全民共下來感受長治的客庄魅力與人情風華。

今年文化祭以「忠義為根、藝粹為魂」為主軸，規劃多元節目與體驗攤位，包括客家藝文展演、手作DIY與客家美食展區等，透過寓教於樂的形式，讓民眾在歡樂氣氛中體驗忠義文化的精神價值與生活美學。

其中最受矚目的「客家美食與手作體驗」集結在地經典粄食與創意手藝，從五香豆干堡、草仔粿、祈福粄，到輕黏土新丁粄、竹蟬手作、糖霜餅乾與搗麻糬體驗，上午、下午各場精彩不斷，讓民眾一日暢遊、深刻感受客家文化的溫度與創意。

廣告 廣告

▲「2025忠勇義烈之長治忠義文化祭」活動記者會。（圖／記者范家豪）

為了紀念六堆軍抗日、保社稷而犧牲的精神，在民國84年(1995年)長興村民集資在火燒庄(長興村)天后宮大廟後方，也就是昔日戰場位置設立了紀念碑，設立了六堆全民抗日紀念公園。之後再沒舉辦大型的祭拜活動，平時只由長興天后宮廟方點相祭祀。到民國100年當時任職於長治鄉公所民政課客家事務承辦人范家豪有感於經過了16年皆無辦理祭祀活動，有必要為百年前因最後一役陣亡的客籍英烈來緬懷，因而向當時的鄉長許玉秀提出建議，也獲鄉長首肯，於是長治鄉公所於 100 年12月月5日開始舉辦第一次的文化祭典。今年已是來到第14年，希望藉此讓客籍晚輩了解先賢事績並傳承愛鄉愛土的客家精神。輩了解先賢事績並傳承愛鄉愛土的客家精神。

此外，文化祭期間安排重要祭典。11月15日舉行伯公完福祭典，以傳統祭禮祈求平安與豐收；壓軸活動11月16日舉辦火燒庄忠義文化祭典，透過莊嚴的三獻祭禮緬懷乙未戰役中犧牲的英勇義士，讓民眾在寓教於樂中體驗地方文化。

長治鄉長吳亮慶表示，忠義文化祭不僅是一場慶典，更是一場「文化傳承與世代交流」的盛會。透過藝文展演與美食體驗，不僅讓更多人認識長治的文化故事，也提供在地青年與職人展現創意的平台。誠摯邀請全國民眾走進屏東長治，一同感受客家風情與忠義精神交織的文化盛宴！