客座評論：不可罵習近平的「假客觀」網紅操作
（德國之聲中文網）中共統戰工作向來隱蔽，很難一窺全貌，只能透過零星個案，嘗試拼湊。假設這次徐某人釋出的錄音檔為真，未經過任何偽造，外界可藉此更準確掌握中共收買網紅的策略手段和運作模式。
就徐案來看，中共的操作手法包括「製造指揮聯繫斷點、偽裝客觀超然立場、軟硬兼施加大威逼、可以批共不可批習」等特點。
徐案背後的中共網紅統戰模式
首先，透過「中間人」接觸，意圖製造物色吸收、利誘拉攏的必要「斷點」，不僅可以分散任務失敗時指揮鏈曝光的風險，也可將內部咎責及外界批評，轉嫁給中間人承擔；同時淡化官方直接「下指導棋」的強制性色彩，降低目標對象的戒心。
在徐案中扮演「掮客」角色的是自稱具有官方情報工作背景的網紅「落日海盜」。就一般情戰行動慣常使用的手法來看，也不排除「落日海盜」是中共精心安排的「掩護」身分，表面看來與普通網紅無異，實際上可能是一組職業統戰人員在幕後操作。
其次，考量長期收買親中網紅的邊際效益遞減，恐怕無法有效突破「同溫層」，所以刻意挑選政治立場相左的反共網紅作為吸收對象，並依照網紅的「頻道屬性、製作風格、專業知識」等，個別指派外宣任務，進而極大化統戰工作效果。
從本案來看，徐某人的頻道以經營軍事議題為主，且向來以「說真話」的敢言形象著稱，對中共而言，是操作台海安全問題的絕佳人選；加上徐客觀中立、不偏頗的敘事風格，對華人知識社群具說服力，因此從他口中說出「台灣軍事不足」的影響力大。
第三，採取「金錢萬能」的土法煉鋼作法，針對具有輿論影響力及發展潛力的網紅，開出難以拒絕的誘人價碼來吸收；另一方面，則對網紅的人身安全與行動自由，加大恫嚇。以徐案為例，中間人表明北京已掌握徐某人海外行蹤，且語帶威脅稱可對其實施「長臂管轄」，甚至暗示恐牽連父母，種種作為都在製造恐懼、迫徐就範。
第四，明確劃設「不能罵習近平」的言論紅線，但除此以外，可以接受對共產黨適度批評，企圖展現對網路創作自主的尊重及包容，同時也表達誠意，藉此提高網紅參與中共外宣計畫的合作誘因。換句話說，網紅只要在北京訂下的基本規範內「照本演出」，既有的自由發揮空間，看似不會遭到太大干擾。
弔詭的是，從「可批共不可批習」的潛規則切入探討，進一步反映出當前中國「上至官場、下至民間」都必須獨尊習近平的諷刺現象。過去中共標榜的「黨領導一切」早就不復存在，而當「習大於黨」已是既成事實，「尊習」成為唯一不可抵觸的紅線。
徐案是對台統戰工作的重要拼圖
徐案主角雖然是海外中國網紅，但放在中共加強滲透各類自媒體、不斷擴大對台統戰面向的「遏獨促統」策略脈絡下，徐案並非獨立存在，而是與其他台灣網紅遭吸收案例有高度關聯，並且緊貼台灣時政、兩岸關係及台海安全等重大情勢變化。
根據徐某人自述，中間人是在2024年9月表明吸收；無獨有偶，不具名的台灣國安人士於相同時間點透露，中共邀請包括台灣在內的各國網紅赴新疆旅遊，宣傳新疆「和樂融融、歌舞昇平」的繁榮景象，試圖洗刷西方對北京長年迫害新疆人權的批評。同年12月，台灣知名反共網紅八炯也推出紀錄片，揭露中共收買台籍網紅的統戰手法。
而解放軍曾分別於2024年5月及10月，對台從事「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」兩場大規模圍台軍演。若進一步結合前述中共收買網紅案例來看，似乎與這兩場軍演相互呼應，藉由「分進合擊、一硬一軟」操作模式，擴大軍演的威懾敘事。
一方面，試圖透過徐某人的軍事頻道，用「偽中立、假客觀」的不慍不火分析視角，分階段炒作台灣軍力不足問題，目標是升高台灣內部的失敗主義情緒，進而強化軍演對台灣社會的實質威嚇。另一方面，藉由台灣網紅製播的赴中旅遊影片，致力營造「中國生活美好」的正向氛圍，以此突顯民進黨施政無方、弱化賴清德政府的民意基礎，並同步放大台海情勢「兵兇戰危」的對比效果，使台灣人民對共黨統治心生向往。
持平而論，徐某人頻道的主要受眾應是以海外華人社群為主，軍事安全也並非台灣社群使用者最關注的議題類別，自然不是台灣網紅的重點經營領域；講白了，即便徐某人被中共收買，他對台灣社會造成的負面影響也可能有限。這反映出中共當前對台工作所面臨的現實困境，必須將炒作解放軍威脅的重責大任「外包」給海外網紅。而在缺乏共鳴及「同為台灣人」的情感連結下，無疑將削弱北京對台統戰成效。
對台網紅統戰的績效至上邏輯
由於收買網紅的成本低、操作門檻不高，風險也相對可控，近年逐漸成為中共基層統戰部門愛用的滲透手段。更重要的是，與網紅合作的績效可被具體量化，如觀看數、點閱率、轉發數等，都是可以快速產出，甚至自行捏造的統戰成果。因此，對中共第一線人員來說，網紅帶來的統戰實效或許並不重要，能否順利「交差」才是重點。
所以，縱使近來中共吸收網紅的案例一一被公開，但是顧及「績效優先」的現實考量，加上台灣自媒體產業仍發展蓬勃，民眾對YouTube或Facebook的使用率都超過七成，黏著度高；因此，不用奢望中共會就此收斂統戰攻勢，黨政軍各自所轄的不同統戰部門，將持續加大收買台灣網紅，不斷加碼合作條件，積極搶食這塊統戰績效大餅。
後續中共的操作手法勢必更貼近台灣社媒使用習慣，並利用當前台灣朝野政治對立加劇、《國安法》修法恐陷延宕的滲透窗口，採取「溫水煮青蛙」的潛移默化方式，尋求在觀光旅行、美食體驗、生活知識等台灣社會偏好的社群影片類型中，更不著痕跡地「置入」統戰主張；同時加強經營「短影音」，透過輸出高頻率、情緒化的片段式訊息，刻意製造感官過載，不斷鬆懈台灣民眾對於「認知作戰」的防備。
對此，台灣社會確實有必要持續強化媒體識讀，不過相關能力建構措施及防範作為，不應無限上綱為對個別網紅或特定使用者的「獵巫式」指控。當中共統戰問題被過度簡化為「誰被收買」的針對性討論時，不僅可能侵蝕言論自由，也容易限縮民主社會的理性討論空間。而讓台灣內部深陷恐懼與對立的輿論混亂，取代相互理解和理性思辨的社會運作常軌，恐怕正是中共不放棄收買網紅的最大用意。
黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 黃錦鐘
