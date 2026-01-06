客座評論：北京最新軍演，台灣不能輕忽
（德國之聲中文網）此次軍演是解放軍去年舉行的第二場軍演。前一次軍演是東部戰區在4月舉行的，針對賴清德將中國大陸定義為“境外敵對勢力”並出台“國安17條”。此後，雖然賴在520就職周年、八月大罷免和國慶“雙十”講話中都表達了對大陸強烈的敵意，輿論預期北京或會采取軍事行動以回應，但這些時刻並未引發大陸方面任何行動，直到2025年只剩三天，解放軍才突然宣布演習——而這一時刻兩岸的緊張對峙局面並未進一步上升，故而，這次軍演超出了外界所有人的預期，目前的資訊顯示，台美日事先都沒有掌握軍演的情資，特朗普在答記者問時明確表示，習近平並未就此告知他。
幾大訊息
這使得此場軍演在時機和基調上與過去幾場頗為不同，在諸多值得關注的事項中，以下幾項或許需要台灣方面格外注意：
第一，北京為什麼將軍演放在2025年末海況條件最差的時段進行，它要釋出什麼訊息？
中國官方的文宣側重於軍演的“冷啟動”和“開局即開打”的能力。從時機來看，年底“突襲式”演習確實更能制造戰略的不確定性，讓對手難以判斷北京的節奏與窗口期，從而實現某種威懾效果。換言之，如果北京要利用這次軍演達成對台灣的威懾效果，那這種“冷啟動”本身就是效果的一部分。在中國政治信號的傳遞中，出其不意往往是關鍵所在。
但是，這種“冷啟動”或“出其不意”放在冬季海況條件最差的時段，台灣就更需當心。一個基本常識是，台灣周邊海域冬季受東北季風主導，海況惡劣，對海上行動尤其兩棲登陸更苛刻，不適合舉行大規模的海上軍演。俄羅斯在中國軍演結束後，也將在其控制的北方四島舉行軍演，但它只是陸上演習。因此，解放軍這次在深冬季節做高強度聯合演訓，是要在戰備和組織意義上表明，過去被視作對台作戰難點的“冬季天氣/海象窗口”，可以把它主動變成“可訓練、可克服”的變量，解放軍在如此惡劣的氣象和海況條件下都能演練海上封控/制權/懾阻等體系科目，展示了其具有全天候、全海況的打擊能力，從而削弱外界對解放軍“冬季難以行動”的判斷。
這一點對中國官方宣傳的演習“冷啟動”和“開局即開打”很重要，所謂的“冷啟動”和“開局即開打”，無非強調解放軍具備全能待戰、全時能戰、由訓轉戰的快速反應戰力，但它只有在包括冬季海況條件極差的情況下才成立。但不知為何，官方文宣基本沒有涉及這點，也許它認為無須指出這點，外界特別是台灣方面也很少提這點，但如果要應對解放軍的武力攻台，這點是不能忽略的。
第二，此次軍演的名稱“正義使命”要表達北京的何種意圖，是否在塑造“統一=正義”的敘事？
自2022年解放軍開啟環台軍演模式後，至今七次軍演都有相應名稱和代號，像“聯合利劍”和“海峽雷霆”等，但這些演習名稱更多體現的是演習本身的軍事性質，而這次軍演被命名為“正義使命”，則要傳達某種政治信號，用中國官方的話說，“捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動”是也。故而，“正義使命”至少對應兩層敘事，一是內政/主權敘事，二是對外道德化敘事。前者將台灣問題定義為“國家主權與統一”議題，演習被描述為“正當必要”；後者用“正義”框定行動，把對手（台獨+外部干涉）置於“非正義”的位置，以在國際輿論上爭奪解釋權。
除此之外，這次軍演的命名，還有更深一層用意，即和二戰歷史相聯。2025年是二戰和世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是中國抗戰勝利80周年，北京為此舉行了盛大紀念。而台灣問題正是日本侵華的產物，也是中國內戰的產物，還和二戰結束後美國介入台海事務直接有關。北京長期以來也把台灣問題歸入“戰後秩序”的敘述框架，去年抗戰勝利紀念專門辟出一個環節紀念台灣光復80周年，將台灣置於抗戰/二戰反法西斯的歷史背景之下，意在凸顯台灣問題的解決、中國完成統一大業是人類這一正義事業的歷史連續。在此意義上，美日對中國統一的干擾背離了二戰反法西斯的正義性，逆歷史潮流而動。盡管這次軍演中國官方的公開表述重點仍是“主權統一+反外部干涉”，並非明確訴諸二戰語匯，但其背後隱含這個意圖。
第三，演習貼近台灣領海，並實彈射擊，北京是要通過此次軍演，傳達阻遏美日介入決心，及進一步收緊台海現狀嗎？
軍演的威懾作用，取決於演習的規模，武器的性能，演練科目和範圍，以及是否實彈射擊等。這次軍演，比以往幾次規模都大，武器性能也相對先進，且首次動用了被形容為“量大管飽”的遠箱火箭炮進行了精准的實彈打擊。值得注意的還有，解放軍劃定的演示區域，也首次和台灣的領海重疊，實際操演貼近或進入台灣領海，官媒還向外釋出了無人機拍攝的101大樓影像，社群媒體也出現了殲20隱身戰機進入高雄空域的圖像。此外，演練重點包括“封控要港要域、外線立體懾阻”等，官方文宣特別點出海警攔截台灣長榮公司運送海馬斯火箭炮。
由此可見，此次軍演除針對台灣民進黨政府，也針對美日的“介入威懾”，演練封鎖與反介入，這在解放軍的諸次軍演中是頭一回，將北京的拒止戰略落實在演習中。東部戰區在公布演習的第一時間特別點出了這是對“美台勾連”的反擊，北部和東部演習區域的部署，也含有對日本警告的意圖。總之，解放軍將演習行動半徑壓到貼近台灣領海區域，要傳遞的信號是，在我設定的戰場節奏裡，美日等外部力量若介入，成本與風險將更高、窗口更窄。
需要指出的是，24海裡的領海基線在解放軍的軍演裡是一個強象征閾值。從2022年佩羅西訪台開始的那次軍演後，解放軍就打破了原來默契的海峽中線，從此不復存在。不過，以往軍演雖然也偶有進入24海裡甚至更近，以及短暫飛入台灣領空的時刻，但基本不碰24海裡，更不說進入12海裡領海區。這次軍演劃定的範圍覆蓋24海裡，比以往更貼近台灣本島，等於在心理與規則層面把演習的門檻往前推進一步。可以將此理解為解放軍是在改寫演訓“門檻”，把24海裡變成以後可被反復觸碰的“新常態”，對外傳遞這是中國大陸“主權範圍內”的行動，從而在敘事和法律層面，把“領海爭議”鎖進“內政/主權”的框架，向國際社會宣示，此非跨國軍事行為，而是對分裂與外部干涉的軍事執法式反制。
貼近台島24海裡的實彈射擊
從操作層面看，演習接近台灣領海，亦是壓縮台軍反應時間，測試其規則與鏈條。越靠近本島，台軍以及台方海巡的決策時間與處置空間越小。這會帶來壓力測試效果，台軍在什麼距離、什麼情況下會升級應對，如伴飛、喊話、攔截、火控雷達等，哪些動作會引發誤判。101大樓影像在島內引出的對於解放軍無人機是否進入台北上空的爭議就是一例。問題不在於這個影像是在多遠的距離上拍攝的，以及無人機是否飛進了台北上空——雖然這並非無關緊要，解放軍既然強調由訓轉戰的快速反應能力，盡管它不想觸發戰爭，可為將這種可信度打出來，也需要在某個環節制造“威懾峰值”，101影像的作用正在於此：它把威懾從外海、從中線，推進到台北的心理空間。即便無人機未飛過台北上空，此影像也能完成對台北核心區的象征性“穿透”展示，實現威懾效果。
解放軍此次圍台軍演，尤其是貼近台島24海裡實彈射擊，像是在做一件事，把台海的“規則邊界”往北京的敘事裡拖，讓外界逐漸習慣“更近、更快、更像實戰”的常態，從而在2026年的中美台博弈中佔據節奏與解釋權。對外界特別是台灣來說，大陸官方文宣中的海警船攔截載有海馬斯火箭炮的民營船只，是否會兌現，若北京做了這一步，難保不會發生擦槍走火，並引發中美關系的緊張——華盛頓對北京的攔截不太可能不會有強烈反應。因此，北京的軍演是否會導向2027年武統的自我實現，不能不值得警惕。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 鄧聿文
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 48
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 67
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 330
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 129
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 445
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 149
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 110
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 7 小時前 ・ 16
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1