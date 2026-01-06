客座評論：北京最新軍演，台灣不能輕忽

（德國之聲中文網）此次軍演是解放軍去年舉行的第二場軍演。前一次軍演是東部戰區在4月舉行的，針對賴清德將中國大陸定義為“境外敵對勢力”並出台“國安17條”。此後，雖然賴在520就職周年、八月大罷免和國慶“雙十”講話中都表達了對大陸強烈的敵意，輿論預期北京或會采取軍事行動以回應，但這些時刻並未引發大陸方面任何行動，直到2025年只剩三天，解放軍才突然宣布演習——而這一時刻兩岸的緊張對峙局面並未進一步上升，故而，這次軍演超出了外界所有人的預期，目前的資訊顯示，台美日事先都沒有掌握軍演的情資，特朗普在答記者問時明確表示，習近平並未就此告知他。

幾大訊息

這使得此場軍演在時機和基調上與過去幾場頗為不同，在諸多值得關注的事項中，以下幾項或許需要台灣方面格外注意：

廣告 廣告

第一，北京為什麼將軍演放在2025年末海況條件最差的時段進行，它要釋出什麼訊息？

中國官方的文宣側重於軍演的“冷啟動”和“開局即開打”的能力。從時機來看，年底“突襲式”演習確實更能制造戰略的不確定性，讓對手難以判斷北京的節奏與窗口期，從而實現某種威懾效果。換言之，如果北京要利用這次軍演達成對台灣的威懾效果，那這種“冷啟動”本身就是效果的一部分。在中國政治信號的傳遞中，出其不意往往是關鍵所在。

但是，這種“冷啟動”或“出其不意”放在冬季海況條件最差的時段，台灣就更需當心。一個基本常識是，台灣周邊海域冬季受東北季風主導，海況惡劣，對海上行動尤其兩棲登陸更苛刻，不適合舉行大規模的海上軍演。俄羅斯在中國軍演結束後，也將在其控制的北方四島舉行軍演，但它只是陸上演習。因此，解放軍這次在深冬季節做高強度聯合演訓，是要在戰備和組織意義上表明，過去被視作對台作戰難點的“冬季天氣/海象窗口”，可以把它主動變成“可訓練、可克服”的變量，解放軍在如此惡劣的氣象和海況條件下都能演練海上封控/制權/懾阻等體系科目，展示了其具有全天候、全海況的打擊能力，從而削弱外界對解放軍“冬季難以行動”的判斷。

這一點對中國官方宣傳的演習“冷啟動”和“開局即開打”很重要，所謂的“冷啟動”和“開局即開打”，無非強調解放軍具備全能待戰、全時能戰、由訓轉戰的快速反應戰力，但它只有在包括冬季海況條件極差的情況下才成立。但不知為何，官方文宣基本沒有涉及這點，也許它認為無須指出這點，外界特別是台灣方面也很少提這點，但如果要應對解放軍的武力攻台，這點是不能忽略的。

第二，此次軍演的名稱“正義使命”要表達北京的何種意圖，是否在塑造“統一=正義”的敘事？

自2022年解放軍開啟環台軍演模式後，至今七次軍演都有相應名稱和代號，像“聯合利劍”和“海峽雷霆”等，但這些演習名稱更多體現的是演習本身的軍事性質，而這次軍演被命名為“正義使命”，則要傳達某種政治信號，用中國官方的話說，“捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動”是也。故而，“正義使命”至少對應兩層敘事，一是內政/主權敘事，二是對外道德化敘事。前者將台灣問題定義為“國家主權與統一”議題，演習被描述為“正當必要”；後者用“正義”框定行動，把對手（台獨+外部干涉）置於“非正義”的位置，以在國際輿論上爭奪解釋權。

除此之外，這次軍演的命名，還有更深一層用意，即和二戰歷史相聯。2025年是二戰和世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是中國抗戰勝利80周年，北京為此舉行了盛大紀念。而台灣問題正是日本侵華的產物，也是中國內戰的產物，還和二戰結束後美國介入台海事務直接有關。北京長期以來也把台灣問題歸入“戰後秩序”的敘述框架，去年抗戰勝利紀念專門辟出一個環節紀念台灣光復80周年，將台灣置於抗戰/二戰反法西斯的歷史背景之下，意在凸顯台灣問題的解決、中國完成統一大業是人類這一正義事業的歷史連續。在此意義上，美日對中國統一的干擾背離了二戰反法西斯的正義性，逆歷史潮流而動。盡管這次軍演中國官方的公開表述重點仍是“主權統一+反外部干涉”，並非明確訴諸二戰語匯，但其背後隱含這個意圖。

第三，演習貼近台灣領海，並實彈射擊，北京是要通過此次軍演，傳達阻遏美日介入決心，及進一步收緊台海現狀嗎？

軍演的威懾作用，取決於演習的規模，武器的性能，演練科目和範圍，以及是否實彈射擊等。這次軍演，比以往幾次規模都大，武器性能也相對先進，且首次動用了被形容為“量大管飽”的遠箱火箭炮進行了精准的實彈打擊。值得注意的還有，解放軍劃定的演示區域，也首次和台灣的領海重疊，實際操演貼近或進入台灣領海，官媒還向外釋出了無人機拍攝的101大樓影像，社群媒體也出現了殲20隱身戰機進入高雄空域的圖像。此外，演練重點包括“封控要港要域、外線立體懾阻”等，官方文宣特別點出海警攔截台灣長榮公司運送海馬斯火箭炮。

由此可見，此次軍演除針對台灣民進黨政府，也針對美日的“介入威懾”，演練封鎖與反介入，這在解放軍的諸次軍演中是頭一回，將北京的拒止戰略落實在演習中。東部戰區在公布演習的第一時間特別點出了這是對“美台勾連”的反擊，北部和東部演習區域的部署，也含有對日本警告的意圖。總之，解放軍將演習行動半徑壓到貼近台灣領海區域，要傳遞的信號是，在我設定的戰場節奏裡，美日等外部力量若介入，成本與風險將更高、窗口更窄。

需要指出的是，24海裡的領海基線在解放軍的軍演裡是一個強象征閾值。從2022年佩羅西訪台開始的那次軍演後，解放軍就打破了原來默契的海峽中線，從此不復存在。不過，以往軍演雖然也偶有進入24海裡甚至更近，以及短暫飛入台灣領空的時刻，但基本不碰24海裡，更不說進入12海裡領海區。這次軍演劃定的範圍覆蓋24海裡，比以往更貼近台灣本島，等於在心理與規則層面把演習的門檻往前推進一步。可以將此理解為解放軍是在改寫演訓“門檻”，把24海裡變成以後可被反復觸碰的“新常態”，對外傳遞這是中國大陸“主權範圍內”的行動，從而在敘事和法律層面，把“領海爭議”鎖進“內政/主權”的框架，向國際社會宣示，此非跨國軍事行為，而是對分裂與外部干涉的軍事執法式反制。

貼近台島24海裡的實彈射擊

從操作層面看，演習接近台灣領海，亦是壓縮台軍反應時間，測試其規則與鏈條。越靠近本島，台軍以及台方海巡的決策時間與處置空間越小。這會帶來壓力測試效果，台軍在什麼距離、什麼情況下會升級應對，如伴飛、喊話、攔截、火控雷達等，哪些動作會引發誤判。101大樓影像在島內引出的對於解放軍無人機是否進入台北上空的爭議就是一例。問題不在於這個影像是在多遠的距離上拍攝的，以及無人機是否飛進了台北上空——雖然這並非無關緊要，解放軍既然強調由訓轉戰的快速反應能力，盡管它不想觸發戰爭，可為將這種可信度打出來，也需要在某個環節制造“威懾峰值”，101影像的作用正在於此：它把威懾從外海、從中線，推進到台北的心理空間。即便無人機未飛過台北上空，此影像也能完成對台北核心區的象征性“穿透”展示，實現威懾效果。

解放軍此次圍台軍演，尤其是貼近台島24海裡實彈射擊，像是在做一件事，把台海的“規則邊界”往北京的敘事裡拖，讓外界逐漸習慣“更近、更快、更像實戰”的常態，從而在2026年的中美台博弈中佔據節奏與解釋權。對外界特別是台灣來說，大陸官方文宣中的海警船攔截載有海馬斯火箭炮的民營船只，是否會兌現，若北京做了這一步，難保不會發生擦槍走火，並引發中美關系的緊張——華盛頓對北京的攔截不太可能不會有強烈反應。因此，北京的軍演是否會導向2027年武統的自我實現，不能不值得警惕。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 鄧聿文