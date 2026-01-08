客座評論：台灣不用擔心習近平學川普「抓馬」
（德國之聲中文網）美國在未獲得聯合國安理會授權下，逕自動用武力捉捕馬杜羅，遂行單邊軍事行動的合法性備受質疑。北京方面的反應尤其強烈，中方代表在聯合國安理會上，嚴詞抨擊美方違反國際法，要求華府停止侵犯他國主權；習近平接見來訪的愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）時，暗批美國霸凌行徑，呼籲各國遵守國際法及《聯合國憲章》。
美方對委國軍事行動的合法與否，或是正當性何在，當然可受國際社會公評，但是近年北京違反國際法的行為也不在少數，例如中國刻意漠視及否定對其不利的「南海仲裁案」，聲稱裁決結果只是「非法的廢紙」，自認可不受拘束，因而不斷「軍事化」南海島礁、強化維權任務，持續透過威逼、恫嚇行徑，損害菲律賓等國的海洋權益。
更甚者，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，中國未譴責俄方侵犯烏國主權，也未配合國際制裁，更未要求普丁撤兵，反而不斷深化與俄戰略合作，強調在彼此核心利益上相互支持，並暗中提供俄方經濟、軍事等各種援助，支撐莫斯科長期作戰。這些案例顯示，北京對於國際法的解讀，完全奠基於「自利」原則，充滿「雙標」色彩，很難服眾。
說穿了，北京急著抨擊美國的深層考量不在於維護國際法秩序，而在趁機搶佔道德至高點；除了意在形塑為「全球南方」國家大力發聲的正義形象外，並藉此炒作和延續拉美地區的反美情緒、凝聚親中國家向心，以防止多年來的苦心經營前功盡棄。
美國動武不等於中國加速犯台
有論者進一步拿台海情勢進行比較，主張川普不顧國際法秩序與國家主權原則，出兵委內瑞拉，將為中國加速武統台灣大開綠燈，也強化北京犯台的動機；甚至，中國會效仿美方做法，對台灣領導人實施「斬首」。然而，這樣的看法似乎太過武斷。
首先，北京當局從來不認為台灣具有主權，對中國而言，台灣只是內政事務，因此武統台灣不存在所謂違反《聯合國憲章》等國際法問題。質言之，從北京的角度切入，犯台行動的「合法性」源自於其國內法規，與國際法無關；反倒是國際法一再強調的「尊重國家主權與領土完整」，將被中方用來加強犯台的「正當性」。
除此之外，按照美國不斷示警的「2027大限」（2027年底共軍取得台海開戰取勝能力）來看，北京對於武統期程，早已設下具體時間表，不會因為一起遠在西半球且非重大戰略利益的美國軍事作為，而改變既有規劃。換句話說，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，習近平下令犯台必須謹慎再三，沒有任何犯錯的空間；若在軍事能力不足、經濟長期欠佳下，即加速對台武統，將為中共政權及內部維穩帶來巨大風險。
不可否認的是，對台灣領導層進行「斬首」絕對在中國的盤算內，不過台灣並非委內瑞拉，空防網絡及軍事情監偵能力都強大許多，共軍動用超過百架戰機、派遣特種部隊登島，只為單純斬首台灣領導人的風險太高；即使任務成功，也不一定導致台灣民主制度失能，整體效益過低，因此斬首將是共軍全面進犯的一環，單獨為之的機率低。
「家賊難防」的重大警訊
美國打擊委內瑞拉對台灣帶來的啟示喜憂參半，喜的是，川普一再強調的「以實力求和平」並非空話，而是會加以貫徹的戰略方針。由於加強嚇阻台海衝突是美國最新版「國家安全戰略」（NSS）所載明的優先目標之一，預期美方將採取更多實質行動，遏止中國區域軍事擴張，這也有助降低川普2.0回歸後，台灣內部高漲的疑美情緒。
憂的是，「強權即公理」逐漸主導當前的國際秩序運作，國際法的作用被邊緣化，大國也基於自身利益，選擇性適用，形成負面示範效果。對台灣的風險在於，如果主要國家都以「實力至上、漠視法理、利益交換」原則行事，或將中國破壞台海現狀甚至武力犯台，界定為地緣政治現實，而非必須及時遏止的侵略行為，恐使台灣陷於孤立。
另外，雖然現階段中國對台灣領導人從外部實施「斬首」的可能性不高，但仍須慎防北京透過吸收在台內應，試圖從內部執行「暗殺」任務，藉此製造混亂、擴大恐慌，為發動全面犯台營造有利局面。因此，台灣方面應不斷強化對負責元首維安的特勤人員忠誠考核，提高「反斬首」演練的頻次與力度，同時加強「民主韌性」的敘事主導權，杜絕「斬首就會崩潰」的負面輿論發酵，以免給予中國操作認知戰的破口。
總結來說，從去年6月美軍大規模空襲伊朗核設施，到這次川普下令出兵委內瑞拉，推翻馬杜羅政權，習近平看到的或許不是中國可自行其是的加速武力犯台之機，而是中國製空防雷達系統的效能低落，無法抵禦美軍電子戰攻勢。此外，川普對於台海的安全承諾和軍事投入，也可能遠比北京原先設想的更為堅定，特別是川普曾警告，「倘若中國侵台將轟炸北京」，如今看來也更具有可信度。
更重要的是，美國雖信誓旦旦重申不尋求顛覆中共政權，卻又高調招募中國線民，鎖定中國高官試圖策反，加上馬杜羅遭內應出賣的教訓歷歷在目，恐怕都讓習近平寢食難安。而在家賊難防的自我警戒情況下，難保中共高層不會再爆發一波大清洗，這也突顯斬首威脅對獨裁政權造成的政治後座力，遠大於對民主國家所帶來的衝擊。
黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
作者: 黃錦鐘
