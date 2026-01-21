客座評論：媒體人恐成中共滲透台灣主力

（德國之聲中文網）就目前台灣檢調公開的訊息來看，還無法判斷林宸佑涉案細節，但此案顯然是中共慣用的「在地協力者」滲透手段。觀察近年共諜案模式，中共常採多重「斷點」、設立「防火牆」、隨時「可割可棄」作法，以降低風險。由此角度切入，假設林宸佑確遭收買，他在中共嚴密策劃的諜報佈建網中，可能擔任三種角色。

第一，充當中共上線領導與台灣軍人之間的「白手套」，負責居中發放津酬，不過問蒐情指導、資料交付等任務細節。第二，從事「獵人頭」的間諜招募工作，替中共積極物色、吸收具發展潛力的台灣軍人，協助中共發展在台組織。第三，針對竊密目標、執行方法與傳遞管道等，直接下指導棋，實質扮演中共對台諜報行動的幕後操盤者。

林宸佑對中共的真正價值

事實上，林宸佑並非首位遭中共吸收的台灣記者。2023年，前中視駐金門記者邵維強因替中共發展組織、收買軍官，遭判刑12年6個月。

相較邵維強是出身金門的退役軍官，且曾經營旅行社，人脈廣闊，是中共理想的「中間人」；林宸佑無軍事背景，長期主跑立法院新聞，以不怕衝突的尖銳提問風格，快速打響知名度，並且在中天電視固定主持網路直播節目，主打批判民進黨政府，累積不少忠實支持者。

林宸佑的求學及職涯經歷相對單純，和過往扮演共諜案「中間人」的退役軍人、台商等有所差異。從表面上的工作路線來看，林宸佑似乎不具備深度滲透軍方的人脈網絡及背景條件，加上他的行事張揚，也與諜報佈建講求的隱蔽低調，大相徑庭。

換句話說，林宸佑應非中共用來發展在台組織的首要人選，反倒是他在對中國立場較為親近的中天電視主持節目，且年輕、敢於衝撞綠營論述的形象鮮明；所以，對中共而言，利用林宸佑的社媒輿論聲量，加強操作對台「認知作戰」，進而加強鞏固親中同溫層，可能比要求他從事軍中滲透，更有統戰效果。

因此，結合目前檢調單位公布訊息，較合理的判斷是，中共可能將林宸佑作為掌控金流、人頭帳戶與虛擬貨幣的外圍「白手套」，非用於典型的組織招募。當然這起共諜案的疑點重重，實情仍有待司法偵辦加以釐清，而在判決未確定前，不宜過度揣測。

中共滲透台軍的打法轉型

據台灣國安局2025年初的報告，2024年涉共諜案遭到起訴的現、退役軍人加總，佔全部案例比例高達66%，顯示台灣軍隊已是中共對台滲透的主要鎖定對象。若細部分析近年共諜案的演變趨勢，可發現中共開始調整滲透模式，以求提高工作成效。

首先，中共從過去側重吸收高階將領、校級幹部，轉為大規模接觸基層士官兵，包括戍守總統府的憲兵營、主責兩棲作戰的海軍陸戰隊、擔負馬祖離島防衛的守備駐軍，甚至警職的海巡人員等，都有涉案紀錄。

其次，台灣被竊的軍事機敏資料，雖仍以作戰方案、演訓規畫、兵力整備為主，但更聚焦第一線的戰術層面資訊和「不對稱」戰力部署。

第三，透過台灣慣用的Facebook、LINE等社群平台，精準選定具財務問題的現役軍人展開接觸，勸誘其提供機敏資料換取報酬，以解燃眉之急；換言之，「政治認同」並非他們變節投共的動機，禁不起金錢誘惑的「利益交換」才是主因。

由此視之，中共對台灣軍方的滲透攻勢，逐步從「單點蒐情」轉向「系統性佈建」，企圖全面擴大在台的軍事情報佈建網絡。不過，中共並不急於獲取某一項高度機密文件，而是藉由「不分軍種、不分部隊、不分階級」的綿密佈建，極大化情報蒐集和竊密量能；除了拼湊出台灣整體防衛及作戰體系的運作輪廓外，也進一步達成「分化台軍團結向心、削弱台軍作戰能力」的謀略目標，為日後武統創造更有利條件。

林宸佑案只是冰山一角

中共毫不掩飾地發展在台組織，視為貫徹對台統戰的重要一環，未來北京對台灣軍方的利誘拉攏，只會增加、不會減少；其蒐情項目與竊密重點，則將更貼合實際戰場應用、挖掘台灣國防的脆弱痛處，據此準確評估台灣在可能的台海戰爭爆發時，具有的防衛韌性及反制能力。

一者，加強刺探台美軍事合作細節，特別是精準打擊武器、反登陸系統、無人載具等重大軍購案的交付期程與部署狀況。二者，鎖定台灣各軍種新增的無人機等新式武器專責部隊，著重竊取台灣強化「不對稱」戰力的方案規劃。三者，台灣大力推動的全民防衛動員、後備戰力改革、城鎮韌性演練與民防體系整合，攸關戰時的「全社會防衛韌性」，可能是決定戰爭勝敗的關鍵，自然也是中共諜報滲透的重中之重。

總結來說，這次中天記者涉共諜案對台灣最大的警示，在於「滲透模式再進化」，尤其是相較退役軍官或商人，媒體工作者具有接觸政府官員、軍方人士的合理性，其探詢資訊的行為，通常被視為專業所需，而非刻意蒐情，因此不容易啟人疑竇。

接下來可預見的是，中共將嘗試鎖定立場更顯客觀中立、社會信任度更高的媒體從業人員吸收，不著痕跡地將滲透行為隱匿於民主體制下的「正常採訪」、「公共討論」及「輿論監督」；同時透過大量且可隨時替換的「在地協力者」，確保對台滲透的持續性與韌性，即使如同林宸佑案的單一節點曝光，也難以動搖整體運作。

在中共強調「多層代理」、「高度分工」、「複式部署」的對台諜報滲透模式下，導致安全風險更難被即時辨識，削弱反情報效果，且亦模糊「共諜」與「灰色行為」之間的界線，無疑提高台灣檢調的偵辦難度，並使整體國安工作面臨更嚴峻挑戰。

黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。

