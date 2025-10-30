客座評論：川習會沒談台灣 沉默背後的戰略角力
（德國之聲中文網）美國總統川普從不隱藏尋求與中國達成全面經貿協議的雄心壯志，並希望與習近平面對面會晤直接敲定協議，既能彰顯個人外交成就、符合其好大喜功的行事作風，也可為往後的美中經貿關係定調。
川普如此渴望與習近平會面，這樣的表露從中國角度解讀，無疑是一個示弱訊號，因此北京方面態度更加強勢，並趁機向美方提高要價。換言之，中國對於是否舉行領袖會晤的立場相當明確，大致設下兩個前提條件。一是美中貿易戰必須有所緩解，特別是美方應在加徵高關稅及科技出口限制上做出適當讓步。二是川普政府需在台灣問題上謹言慎行、保持克制、自我收斂，不可藉機大打「台灣牌」，意圖損害中方核心利益。
對此，美方先是透過五輪的雙邊經貿磋商，最終趕在領導人會面前夕，與中國針對降低關稅、大豆採購、TikTok股權、打擊芬太尼等議題達成協議框架。即使10月上旬北京突然加大管制稀土出口，企圖測試美方底線及談判誠意，華府也未放棄持續溝通可能性，順利排除召開中美元首會面的首個障礙。
在台灣問題方面，川普政府也刻意放軟姿態，以免引發中國猜忌。華府除了拒絕賴清德過境紐約要求、降低台美國安官員會談層級、暫停4億美元對台軍事援助外，川普團隊的鷹派人物國務卿盧比奧（Marco Rubio）極有「默契」地減少批中言論，甚至與曾有摩擦的中國外長王毅心平氣和對談，在在顯示美方為了促成中美元首會面下足功夫，且暫時與台灣保持適度距離，防止脆弱的美中關係因台灣議題再生齟齬。
台灣議題暗自攻防探虛實
這次會議沒有針對台灣議題進行討論，並不令人感到意外。
一來兩人會晤目的在於解決美中經貿爭端、尋求貿易戰降溫，地緣政治和台海安全本來就不是原先設定的會談主軸。二來川習在第三地韓國釜山見面，加上各自行程安排緊湊，無論會談時間或範圍都難免受限，先聚焦處理經貿議題。三來台灣問題錯綜複雜，敏感性高，須經底下官員間的充分溝通，美中元首不按劇本的「脫稿演出」風險太高。
不過，早在這次會議舉行前夕，美中即針對台灣議題暗中角力。中國官媒新華社罕見連發三篇涉台文章，重申「兩岸一家人」、「愛國者治台」等對台政策方針，並聲稱西方「以台遏華」不會得逞，外部勢力無法阻擋統一趨勢，向美方喊話意味濃厚。同時，「央視軍事」也報導，解放軍多架轟-6K近日在台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練，對美方釋出不放棄武統台灣的明確訊號。
面對外界排山倒海而來的「賣台」疑慮，美方趕緊出面澄清。盧比奧表示，不會為了達成與中國貿易協議而「放棄台灣」；川普接受媒體訪問時，更直言「習近平可能會想問台灣議題，但沒什麼好問的，台灣就是台灣」；美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪問日本時，也嚴正駁斥美軍亞洲防線可能排除台灣的報導。種種言行都表明，華府並未因促成本次會面，突然改變對台灣議題的既有政策立場。
因此，縱使這次會議上沒有談及台灣議題，美中對於彼此的政策立場都已瞭然於胸。北京當然樂見川普可以明確表態「反對台獨」，不過當前更優先的當務之急應是讓川普徹底明白台灣問題的敏感性，以及中方的重視程度，同時加大對美方的示警力度，勿刻意炒作台灣問題、伺機「聯台制中」，才是維持美中關係長期穩定的最關鍵因素。
台灣是美國抗中核心資產
台灣方面緊盯這次兩人會面一舉一動，擔憂川普可能拋出不利台灣的新政策論述。
台灣實在不需過度緊張，現階段看不出任何川普將犧牲台灣的顯著跡象，反倒是台灣在尖端晶片和地緣安全兩大領域，對美國具有不可取代的重大戰略價值。這不是出自理想主義的浪漫幻想，而是國際政治的現實考量，因此台灣不應妄自菲薄。更直白地說，台灣是美國與中國競爭中取勝的最重要戰略資產，拿來交易的可能性近乎於零。
這不表示未來的台美關係將一帆風順，川普對台最關切的議題仍是晶片產能與技術移轉，日前美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拋出的「晶片五五分」構想，也反映出美方不斷加大施壓。另一方面，台灣政府明年度國防預算將佔GDP的3.32％，相較過往雖已有明顯提升，不過恐難以完全滿足美方期待，預期川普政府會繼續要求台灣增加軍事開支，展現防衛決心，以此作為是否提供明確安全承諾的判斷準繩。
此外，川普預告明年4月將訪問中國，而保持美中關係穩定，是川普能否順利訪中的前提；在此之前，預料華府將謹慎處理台灣議題，對台政策可能更趨保守，台美關係恐將歷經一段陣痛期。而與川習此次第三地會晤的性質不同，若川普「中國行」成真，台灣議題勢必將成為討論重點，再也沒有閃躲空間，屆時才是對台灣的真正考驗。
但對台灣而言的好消息是，從國際政治的強權爭霸格局來看，美中對抗已成為長期且結構性的發展趨勢。換言之，美中緊張加劇，甚至關係出現斷裂，或許只是時間問題。因此，只要台灣能保持戰略耐心，穩健扮演「助攻」角色，避免在兩岸議題上出現突發性變化，並適度回應華府的政策期待與戰略需求，台美夥伴關係依舊相當穩固。
黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。
德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 黃錦鐘
