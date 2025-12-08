客座評論： 美國新版國安戰略的對華含義：從全面競爭走向系統性「排華」
（德國之聲中文網）白宮最新公布的《國家安全戰略報告》，可以用兩個字來概括其對華戰略：“排華”。但請注意，“排華”不是“反華”，“反華”更多著眼於意識形態和價值觀，可這屆美國政府對價值同盟不感興趣，也不想對其他國家發動顏色革命，顛覆政權，而 “排華”更多是從美國自身利益出發，全面壓縮和排除中國的全球影響力。
這份戰略報告原本8到9月要發布的，一直拖到12月初發布，據說是美國財長貝森林要求軟化對中國的措辭，好推進美中貿易談判。這就給外界一種想象，以為報告會降低針對中國的力度。但現在看來，答案是否定的，它確實沒有強烈批評中國，然而整個報告的基調反映了美國戰略界鷹派的對華立場。
過去數年，在對華關系上，美國的官方敘事仍保持“競爭”、“脫鉤不脫鏈”、“風險管控”等模糊語言，試圖在戰略對抗與有限合作之間維持平衡。但新版報告放棄了所有曖昧，第一次以近乎教科書式的方式勾畫出美國在未來十到十五年對中國的基本戰略框架：不是競爭，而是排除；不是管控，而是重塑世界秩序，使之重回由美國主導、並最大程度限制中國存在的舊架構之中。報告所提的“特朗普版門羅主義”鮮明地體現了這點。
特朗普版門羅主義：鞏固後方，挺進前方，全面排華
特朗普上台之初，對巴拿馬運河、格陵蘭島以及加拿大的興趣讓外界一度認為他將重返美國歷史上的門羅主義——美國將收縮戰線，只管美洲事務。然而，“特朗普版門羅主義”並非單純收縮戰線，它的確不想讓美國充當世界警察，而要盟友更多負起本區域的責任，它是調整戰線，轉向關鍵地區和關鍵領域，主動沖擊，全面抗衡中國。
用一句話來概括 “特朗普版門羅主義”的要義，是鞏固後方，挺進前方，全面排華。後方指的是西半球，也即美洲大陸，這是美國的基地，不讓中國染指；前方指的是印太地區以及經濟上的若干關鍵領域，第一島鏈是其重點。華盛頓一方面要同中國進行全面競爭——其中主戰場是經濟；另一方面，在這些關鍵地緣空間和經濟領域排除、驅逐和壓縮中國。
這份報告最引人注目之處，是明確將“削弱中國在西半球的影響力”列為美國國家安全目標——盡管報告只字未提中國。這在以往的戰略文件中幾乎從未出現，因為美國過去默認西半球是其自然勢力範圍，並不需要將中國視為區域競爭者。如今，這種地緣政治假設被打破，美國不僅承認中國力量已深度進入拉美、加勒比乃至北美供應鏈，而且認為這種趨勢構成“結構性威脅”。換言之，美國准備對中國在西半球的存在進行系統性的清理與排除，包括港口、電信、能源、礦產、基礎設施以及政治影響力。與冷戰時期美蘇的全球競爭不同，美國此刻對中國采取的並非對稱性遏制，而是一種單向度的“去存在化”戰略——把中國從不屬於中國的地緣空間中驅逐出去，以恢復美國所理解的“半球穩定”。
明確將台灣納入威懾體系之內
在印太地區，報告的規劃則更加明確、細致，也更具對抗性。文件重新強調第一島鏈的重要性，將其視為維持美國在亞洲主導地位的戰略基石，並建立軍事威懾力量，明確將台灣納入威懾體系之內。這已超越了傳統意義上的“維持現狀”，更接近一種軍事結構設計：第一島鏈必須保持開放性，而中國不得突破；台灣必須維持去中國化的地緣屬性，而美國將通過軍事與政治手段強化其安全感知；南海必須維持美軍航行自由，以保證美國能在任何危機中迅速介入並影響局勢走向。
報告八次提到台灣，這比以往的戰略報告都要多，明確表示，美國將建設一支能夠在第一島鏈任何地點阻止侵略的軍隊，增強美國及其盟友阻止任何試圖奪取台灣或通過改變力量平衡使防衛該島變得不可能的企圖的能力。這其實是明白無誤地告訴或至少是暗示北京，中國若武力攻打台灣，美國會武力干預。報告沒有把 “不支持台灣獨立” 寫入，自國務院年初把這句話從其指引中拿掉後，就再也沒有出現在美國官方文件和官員口中。
雖然報告強調反對兩岸任何一方單方面改變現狀，但在華盛頓，更多把現狀的改變歸咎於北京，因此，這個表述在政策語言中針對中國的意味更強，可以把它理解為報告實際上是要將“防止中國改變現狀”寫成戰略目標，而過去美國把“維持台海現狀”當作政策，現在這種意涵，已接近盟友條約語言。華盛頓雖然沒有承諾保衛台灣，但戰略信號的清晰度前所未有。
從上述分析來看，特朗普第二任期的這份戰略報告，標志著華盛頓對華戰略的再次根本轉向。以往美國的戰略文件一般避免使用如此強烈的“地緣封鎖”語言，以免留下對抗意圖過於明顯的書面記錄。但這一次，華盛頓選擇明說，原因只有一個，判斷中國的綜合力量已經逼近關鍵臨界點——如報告所言，美中是“准對等關系”，如果不在接下來的十多年內建立一個新的地緣防線，未來將無法有效限制中國的區域擴張。第一島鏈從一個地緣描述變成一個戰略界牆，而台灣則成為這堵界牆的中央節點。
對華戰略主軸在經濟與科技領域
然而，無論軍事部署如何強化，美國設想中的對華戰略主軸並不在軍事領域，而在經濟與科技領域。報告用大量篇幅強調半導體、AI、高性能計算、關鍵算法、戰略礦產與供應鏈安全，並將中國在這些領域的突破描述為“對美國未來國力構成決定性挑戰”。美國必須阻斷中國進入下一輪科技革命，阻斷中國取得關鍵節點突破，阻斷中國形成足以改變全球力量結構的產業能力。
這意味著，美國未來的對華策略不再是“保護自身技術優勢”，而是“防止中國具備自主技術體系”。出口管制、投資審查、盟友協調、供應鏈重組、數據安全、技術標准——所有這些都不再是孤立政策，而是共同組成一個全球性的制度網絡，目標是讓中國無法自由進入關鍵技術生態，甚至無法進入關鍵國家市場。換句話說，美國正在嘗試構建一個“結構性排華”的全球經濟和技術秩序。
北京只能加速走向戰略反制
不難想象，對於這份全面排華的戰略報告，北京會坐以待斃。美國的戰略清晰度越高，中國的戰略反應也會越快、越果斷。新版報告發布後，北京將不得不重新評估中美競爭的時間窗口，以及自身在供應鏈、科技、外交與軍事准備方面的准備節奏。
過去幾年，北京曾希望在“競爭—合作”之間維持某種彈性結構，但這份文件基本宣告，中美之間已經不再存在共同塑造全球秩序的空間。美國選擇了結構性排他，而北京將判斷它別無選擇，只能加速走向戰略反制，將資源更加集中於自主體系建設，並推動其在全球南方擴展影響力，以對沖美國主導的制度體系。一旦雙方進入加速期，對抗便不再是強加，而是一種結構性的自我實現。
台海沖突的可能性進一步升高
對外界而言，值得關注的還有，該戰略文件將如何刺激台灣的政治心理。美國將台灣清晰地寫入第一島鏈防線，並把對台威懾納入美國整體安全結構，這類表述無疑會讓台灣當局產生一種新的判斷：美國比過去任何時候都更堅定地准備抵制中國改變現狀，從而將其解讀為美國對台“安全承諾”的升級——台灣的輿論已顯示了這一點，盡管美官方依舊堅持戰略模糊。此種政治心理是危險的，因為它會推動台灣在外交語言、身份敘事與安全政策上更大膽，而中國對這些動作的容忍度卻越來越低。
故而，它很可能使得台海局勢出現一個新的風險格局：美國越強調台灣的戰略意義，台灣越傾向於政治激進，中國越不可能坐視這種冒進累積，而美國也越不願在第一島鏈問題上示弱。三方的結構性強化沒有任何一方願意或有能力主動剎車。這意味著台海沖突的理論可能性進一步上升。
一份重塑世界秩序的路線圖
從全球視角來看，美國新版國家安全戰略不是一份防御性文件，而是一個重塑世界秩序的路線圖，其本質是為美國的繼續主導權尋找制度和地緣基礎。它試圖建立一個新的雙層世界：內部是美國與盟友共享的科技與經濟圈，外部是被限制進入的中國與非盟國；內部是美國主導的規則體系，外部是被排除在關鍵技術與資源之外的競爭者；內部是可接受的安全架構，外部是必須被限制的崛起力量。如前所說，美國正在嘗試為未來十幾年打造一個“排華型全球秩序”。
也許很多人會質疑特朗普政府是否有能力實現該戰略報告所描繪的願景，然而問題在於，它不是短期政策，而是跨黨派共識，是華盛頓堅持的長期方向和制度性工程，一旦這樣的戰略框架形成，中美關系將失去回旋空間，而台海將成為最容易引爆的熔點。這正是這種戰略的危險之處。新報告的出現只是這一時代的開始，但它預示著一個結構性競爭時代的到來，一個任何一方退半步都意味著戰略失敗的競爭時代。這才是這份報告的真正含義，也是未來中美與台海局勢的最大風險所在。
作者: 鄧聿文
