客座評論：習近平樂見台灣國防預算被封殺

（德國之聲中文網）台灣規劃未來8年投入1兆2500億新台幣，用於強化重層防衛、提升作戰韌性與軍備量能，加強因應中國嚴峻的軍事威脅。賴政府大動作提出創新高的國防預算，最核心目標無疑是加強嚇阻中國犯台，並提高北京發動武統成本，當然也與川普第二任期更加貫徹「美國優先」戰略方針，不斷施壓盟友提高軍費預算，以及承擔更多自我防禦責任有關；同時藉此對標歐盟、日本、韓國的擴增軍事開支作法，致力提升國防自主。

大體而言，這樣的作法具有「維繫台美關係、傳達防衛意志、強化國際支持」等多重戰略盤算。一者積極回應川普政府要求盟友擴大防衛開支的戰略訴求，盼加強鞏固台美關係，確保台灣利益不因川普尋求緩和對中關係，而遭美方犧牲。二者，藉由投書極具輿論影響力的《華盛頓郵報》，向國際社會展現台灣自我防衛決心，爭取更多「友台抗中」力量。三者，結合近期引發熱議的日本首相高市早苗「台灣有事」論述，持續推動台灣議題「國際化」，爭取各國更加重視中國對台威脅問題及軍事擴張野心。

美方除了不分黨派國會議員接連發表聲明，肯定台灣嚴正看待自我防衛外，國務院也重申支持台灣獲取關鍵防衛能力；AIT處長谷立言（Raymond Greene）進一步表示歡迎，強調是加強嚇阻「不可或缺」的國防投資，盼「台灣各政黨找到共同立場」。

此外，前美國助理防長瑞特納（Ely Ratner）和薛瑞福（Randall Schriver）在華郵撰文，呼籲川普政府加大協助台灣強化防衛。在在顯示賴政府提出破紀錄的國防預算，可適度扭轉華府決策圈對台灣「仰仗美國馳援、自我投資過少」的不佳觀感。

純粹追求預算「金額」的盲點

然而，民進黨政府的國防特別預算在國民黨、民眾黨立委聯手阻擋下，暫緩列案，不排入院會，無法交付相關委員會審查，在野黨也要求賴清德赴立法院以「即問即答」進行國情報告。這個結果放在台灣朝野長期對立的政治脈絡下，並不令人感到意外。

如果從掌握國會多數的在野黨視角來看，民進黨政府在缺乏對內溝通協調下，即投書國際媒體，高調宣告在台灣內部仍具爭議的重大國防政策，如此作法似乎有刻意製造輿論壓力，迫使在野陣營妥協讓步之嫌，背後充滿政治算計。

除了未受尊重的主觀不滿情緒外，在野黨所提出的客觀質疑，也並非全無道理，特別是在當前兩岸軍事力量極度不對等情況下，「龐大的國防預算能否創造出等值甚至超值的嚇阻效果」，確實存在疑問。更簡單來說，有效的嚇阻是奠基在「足夠軍事能力」之上；對台灣來說，最關鍵之處在於，能否長期維持對美軍購的暢通無礙。

近年美國軍工產能不足，導致包括F-16V戰機在內的3項重大軍購案出現延宕，此時再斥資向美方提出更多軍購需求，可否如期交貨，及時因應迫在眼前的中國軍事威脅，確實充滿變數。此外，台美軍購向來是高度政治性議題，美方決定出售與否，不僅將考量台灣的實質需求，很大一部分也著眼對當下美中台關係的判斷及利益評估，更何況川普第二任期的對台政策走向，至今仍不明朗。

換句話說，民進黨政府提出的1.25兆國防預算，並無法確保未來所有對美軍購規劃都能全數兌現；再加上國會10月才剛通過760億的「強化國土防衛能量」特別預算，因此在野黨雖支持強化國防，但認為在預算執行透明度不足、軍購交付不確定的情況下，持續擴張國防預算，恐難以真正提升對中國嚇阻的可信度。

美國因素可能扮演關鍵角色

對民進黨政府而言，此次國防預算案因涉及多項對美重大軍事採購，必定是與川普政府密切磋商後，雙方所達成的合作共識，倘若因朝野對立而持續卡關，可能將削弱美方對民進黨政府的信任，並質疑賴清德解決內部爭議的能力。尤其川普近日簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院提出計畫逐步解除對台交往限制，可能作為對台方允諾擴大國防開支的善意訊號，此將對民進黨政府形成更大的政治壓力。

對在野的國民黨來說，也必須謹慎拿捏質疑國防預算的分寸。假設2028年台灣發生政黨輪替，由國民黨重返執政，依舊要面對鞏固台美夥伴關係、維持雙邊軍事合作的最優先外交任務。如果此時毫無節制地杯葛國防預算，恐造成美方誤解，認為國民黨既不願投資自身防衛，也不願承擔安全責任。因此，國民黨可以要求預算公開透明、監督執行效率，但應更實事求是，以免華府對其產生「逢美必反」的負面刻板印象。

AIT處長谷立言已明確表示，希望台灣各政黨針對國防開支找到共同立場，表面上是鼓勵朝野增進溝通，實則加大施壓，示警雙方勿因一時的政治惡鬥犧牲台灣長期利益，甚至嚴重損害台美互信，反而將得不償失。由此角度切入，美國作為台灣最重要的軍事安全合作夥伴，任何政策言行都將牽動台灣政局，或許在維護對美關係的共同利益基礎上，台灣朝野仍存在對話的可能性，尋求化解國防預算爭議。而在野黨僅先暫緩列案，非全面封殺，似乎也為後續展開協商，保留彈性空間。

朝野政治惡鬥正中北京下懷

相當諷刺的是，近年來民進黨政府可與華府暢談軍事安全合作，國民黨高層也可直通中南海討論兩岸和平交流，但回到國內，雙方卻深陷不停攻訐鬥爭的惡性循環，無法屏除成見有效溝通，遑論針對攸關台灣存亡的重大國安議題形成共識，令人感嘆。

只要台灣內部越分裂，中國意圖吞併台灣的成本就越低，也更能找到利誘分化、統戰滲透的破口。「不用打就能贏」，逼迫台灣自我瓦解，正是習近平最樂見的結果。面對中國不斷施加政治、經濟、軍事等各領域的「複合式威脅」，並加速武統整備，台灣所剩的應處時間恐怕不多，如何「安內攘外」將取決於朝野能否展現政治智慧。

黃錦鐘為台灣國際事務與地緣政治分析師，曾於華盛頓知名智庫CSIS擔任訪問學者，專注於亞太區域政經情勢和美中台關係研究。他也是Facebook專頁「國際有關係 Global Insights NOW」的內容創作者。

