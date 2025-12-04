客座評論﹕香港大埔火災燒掉一國兩制的瓦礫

（德國之聲中文網）這場大火涉及許多香港本地建築界的房屋工程問題，貪污勾結、政府監管部門失能等等，就是一場人禍釀成的災害；而對外界而言，這場大火也把本來已經頹圮敗瓦的一國兩制徹底燒毀，一國到底如何進一步吞食兩制的骨髓。

首先，面對超過150人死亡的重大公共災害，短短兩天，特區政府居然就有國安公署上門拘捕大學生、義工、前區議員，這些人全部都是支援救災，或者向政府提出要求，為死難意外尋找真相和公道。而一些民間團體本來想召開民間記者會，就大廈維修管理政策提出意見，也突然被國安部門叫停，就像日本藝人在中國開演唱會，突然就停水斷電中止演出。這個明顯就是中國的災情管理，「穩定壓倒一切」作崇。

廣告 廣告

大學生提出4大訴求，前區議員和義工自發的支援和運送物資，全部顯示出香港的公民社會的管理力量。

公民的團結意識其實早在2014年的雨傘運動已經呈現，那一年各個佔領區自給自足、長期抗戰、秩序井然，公民社會完全知道如何互助。

2019年的反送中更是顛峰狀態，整套公民社會的「骨骼經脈」完整保存下來，即使國安法把許多政黨報館消滅了，但化整為零，公民意識千秋萬代永不磨滅的刻印在各個香港市民的血液之中。平常日子躺平，危難之中行動，在這次大火災難中表露無遺。有內地網民看到香港的災後表現，非常感嘆﹕「看到了香港人不等政府不靠指令不需要誰來號召的民間本能」。

在任何正常人眼中都是欣慰感動的成熟文明表現，但在專權眼中，當然就是危害穩定的因素，是人心「果然未回歸」的有力證據，是香港人不好管治的警號。所以維穩機器全力開動，拘捕提出訴求和連結災民的義工，目的就是要打散任何的團結和自助。

2019年後，特區政府設立了所謂「關愛隊」這種地區組織，類似北京朝陽群眾，由政權統一指揮，就是一國之下對兩制的進一步吞蝕，徹底廢除香港人這種自救的精神和力量。

內地公民社會無法建立，所以任何災害發生，都只能看到災民無助的眼神，等待救援絕望身影，其他熱心市民也只能做到向中國官方機構捐款，而不會有任何切實具體的支援行動。

另一個吞蝕的例證，就是發出了「災情下選舉如常舉行」的政治決定。12月7日選舉，但12月2日才剛剛是災難發生的「頭7」(中國人的殯葬傳統講法，親人死亡意外後的第七天，親人會回魂探望，有特殊的意義)，政府卻選擇在當天「頭7」的日子宣布選舉如期進行，甚至還特意說會派人照顧安排宏福苑的災民可以去投票。

政府希望選舉繼續，可以理解，但特意要提到剛剛受到衝擊的災民都要去投票，實在不近人情，有點扯蛋混帳了。你想想，災民失去家園，親人離世，百廢待舉，誰有心情去投票選舉？更別提，選舉已經是操控下的近親繁殖選舉，沒有民主派只有建制集團，而親政府政黨，正正就是釀成今次大火災難的嫌凶﹗在責任未搞清的情況下，災民只想追究，哪個還想去投票支持政府呢？套用內地網民的說法，「離譜他媽給離譜開門，離譜到家了」﹗

這個思維背後，就是「國家至上」。選舉是今屆特區政府重中之重，為的就是要令外界「相信」，由治及興後的香港是成功的，即使有國安法和23條，香港仍然不變。關鍵就是要證明香港人仍然有政治上的自由和對政府的信任支持，立法會選舉投票的高低就成為「溫度計成績表」。為了這個「國家面子工程」，災民要知道自己首先還是一個選民，沒有國，哪有家？所以沒有家，也要為了國家而投票。就是這種殘忍的思維。

想起了中國當年的汶川大地震，即使死傷慘重、責任未清，北京奧運當然如常舉行，甚至連災民也被要求應該以喜慶心情為國家偉業感到自豪，所以才有馬屁精創作出恥辱之詩﹕「黨疼國愛，聲聲入廢墟。十三億人共一哭，縱做鬼，也幸福。只盼墳前有屏幕，看奧運，同歡呼。」完全可以照搬入香港大埔的火災﹕「只盼災民有證件，去投票，撐政府。」

香港災情進入中國維穩模式，這何嘗不是二次傷害、禍不單行？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 曾志豪