客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

〔記者蔡文居／台南報導〕家裡有蛇！台南市安南區青砂街一段一處民宅客廳昨天闖入1隻蛇，民眾嚇壞，連忙求助里長。台南市蛇類達人鄭琨諺接獲里長通報，義務幫忙捕蛇，在客廳裡找到了1隻小南蛇，順利捕獲帶往野外野放。

民眾納悶，為何冬天還會有蛇？鄭琨諺說明，很多人誤以為台灣的蛇也會冬眠，其實台灣冬天的氣溫不夠低，所以蛇類並不冬眠。冬天氣溫低，像是遇到有寒流來襲，蛇類只降低活動力，並不會冬眠，如果遇到出太陽，氣溫暖和，也會讓蛇跑出來活動「搞怪」，所以還是會看到蛇。

鄭琨諺表示，昨天下午接獲安南區青砂里長陳泰豐請託協助前往民宅捕蛇，半小時後趕抵，發現該戶人家的客廳堆滿很多東西，讓蛇易於躲藏，在雜堆物中發現小南蛇，並順利捕獲，約50公分，只是幼蛇，也無毒。

南蛇為台灣原生蛇類中體型最大的一種，無毒，體長最大可長到2、3米長，棲息於中低海拔以下山區、平地，常出現於開墾地和住家附近，以老鼠和其他小型哺乳類為食。

