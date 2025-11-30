客戶便利 vs 勞工健康！南韓擬禁止「隔夜快遞配送」服務，卻意外惹怒大批媽媽與店家
線上購物搭配快速到府的送貨服務，為現代都市居民提供便利生活，廠商為了吸引消費者選用自家平台，甚至推出下訂單同一天送達的隔夜配送（Overnight Delivery）服務，但這類服務的背後，往往需要大量幕後工作人員，從凌晨十分開始備貨、並從清晨開始進行送貨，因為往往都要趕在消費者上班前送達和完成簽收。
《韓國時報》報導，這個深受南韓民眾喜愛的快遞服務，如今即將面臨存廢的威脅，因為執政的共同民主黨（DPK）國會黨團，打算推動修法、強制廢除隔夜配送，不再允許電商或物流企業使用。當得知這個修法提議後，許多小店家或職場母親們非常不滿，決定上國會網站發起連署請願，希望藉由眾人力量，阻擋這個修法。
41歲的職場媽媽金裕貞（Kim Yoo-jung，音譯）受訪時表示，她就是請願連署的參與者之一，強烈反對國會修法禁止隔夜配送服務，「為了幫就讀小學的兒子準備隔天要帶去學校的用品，我經常在深夜下單購物。假如沒有隔夜配送，我根本沒辦法及時拿到這些東西。平時工作很忙，我根本不能請假去買。」
這位金姓母親還強調，她自認其案例、可以代表大多數的雙薪家庭父母，這項服務節省大量的時間和精力，一旦廢除、將對雙薪家庭造成最嚴重的打擊。
所謂的隔夜配送，一種可確保包裹在一晚內、送達顧客手中的物流服務，通常在第二天上午至中午之間交付。這項服務最初是提供最緊急需求，利用一般商家或民眾休息的深夜時段，完成前面的理貨、整理等過程，讓消費者能在隔天早上，就能在上班前或午休時收到貨物。
除了一般家庭支持，經營小吃店老闆安相元（An Sang-won，音譯）也表示，他的生意嚴重依賴這項服務來獲取新鮮食材，只有透過這種管道，才能在日出前收到新鮮食材，對他來說、一旦隔夜配送消失，餐廳將面臨重大改變。
「我沒有時間在一大清早、花兩個小時去市場採買新鮮蔬菜。時間就是金錢，透過隔夜配送幫助我更好地管理一天行程，不只能讓生意能穩定經營，還能兼顧我的身體健康。」
目前這份請願書已經獲得2萬多人支持，發起人指出，各家公司提供的隔夜配送服務，對於滿足顧客緊急需求至關重要，讓父母能應付兒童的學校活動用品，或是家庭內必要民生物資採買。發起人呼籲立法者和政府，應擴大收集特定利益團體以外的意見，不要只要禁止、而是提出能滿足受眾需求的現實替代方案。
根據規定，如果該請願在12月13日前，累積獲得超過5萬份簽名，將自動轉交給相關的國會委員會進行審查。
至於在國會這邊，之所以發起修法禁止，主要受到共同民主黨管理的社會機構影響，該機構呼籲政府禁止隔夜配送服務，該呼籲源自一起疑似過勞死的實際社會案件，電商平台酷澎（Coupang）一名員工被懷疑、因為工作過度疲勞和長期夜間工作，導致最終喪命。
該機構指出，隔夜配送服務日益普及，連帶導致配送員的工作量加重，以及自身健康風險快速增加。勞團更表示，這套系統將配送司機推向極度不安全的工作時間表，呼籲政府設法減少夜間營運，才能真正防止過勞死發生。
南韓雇傭勞動部長金英勳（Kim Young-hoon）最近也公開警告，夜間工作的危險性，他引用國際癌症研究機構（IARC）的分類，稱夜班工作、被列為2A類致癌物。部長認為，有鑑於工人的潛在健康風險，這個社會議題確實需要大眾一起、針對該快遞服務的必要性，進行公開討論。
