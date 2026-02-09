客戶補貨強勁！漢田1月翻倍創里程碑、今年拚回雙位數成長

漢田生技秀12款新產品前進亞洲生技大展。資料照



客戶補貨需求強勁，軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294） 1 月營收達 9,043 萬元，年增 117.94%，再創歷史新高。漢田表示，自去年下半年起拉貨動能一路延續至今年，帶動 1 月營收首度跨越 9,000 萬元關卡；看好 2026 年營收可望重回雙位數成長軌道；隨稼動率上升，營運槓桿效益可望逐步體現，推升獲利彈性。

漢田董事長李雨霖表示，漢田長期維持約 80% 的客戶留存率，客戶基盤穩健；公司將以研發與行銷整合能力協助客戶持續打造明星產品，讓成長動能由補貨延伸至新品拉動，進一步推升稼動率。今年也將導入多項獨家新素材並推出新產品，聚焦全年齡層、接受度高的應用情境，目標打造下一個具規模的明星產品。

漢田指出，消費者對「好食用、好攜帶、有效果」的需求升溫，加上永續與成本因素推動，品牌端正加速導入更具效率的軟袋包材，軟袋包材成長空間可期。以台灣市場為例，軟袋包材滲透率仍僅約 3.7%，預期未來五年市場可望維持 15–20% 成長。

產業競爭亦將更聚焦供應穩定與新品速度，帶動供應鏈集中度提升，漢田具備 1.91 億包年產能，並以千萬分之一的極低破包率維持品質可信度，研發端每年可推出超過 170 項新品，支援品牌快速上架與迭代，可望在軟袋包材滲透率提升趨勢下持續放大競爭優勢。

漢田將持續推進素材升級、通路拓展與海外布局，並以營收成長優於產業、ROE 維持 25% 以上與配息率 70% 以上為中長期目標，持續提升股東報酬，朝亞太區軟袋保健飲品領導製造商邁進。

