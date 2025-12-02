客戶預約銀行領鉅款出門即遭搶 搏鬥20分鐘……助理、保全全程靜默

中國河南一名倪姓男子剛從銀行領取鉅款就遭歹徒搶劫，搏鬥了20分鐘沒人幫忙，最後雖保住鉅款，但也因此瞎了一隻眼。圖／翻攝自微博

河南鄭州發生一起離譜的案件，倪姓男子在網上爆料，指出去年7月在銀行領取170萬元（約新台幣750萬元）現金後，就在銀行門口遭歹徒襲擊搶劫。他與歹徒纏鬥近20分鐘，銀行職員、保全全程目睹，既未報警，也未試圖攔阻，最後歹徒逃離現場，而倪男則因傷一隻眼睛失明。

根據媒體報導，倪男在去年7月在河南鄭州中國農業銀行領取170萬元現金後，在銀行門口遭到王姓歹徒持自製槍枝搶劫。他和歹徒就在門口纏鬥約20分鐘，期間銀行工作人員及保全只在門口觀望，全程沒人試圖報警或制止，最終歹徒騎著摩托車逃離現場。

警方接獲在銀行內辦理業務的客戶報警後才抵達現場，這時倪男雖然保住現金，但臉部已嚴重受創，左眼失明，經醫生診治後，被評定為二級重傷、八級傷殘。該銀行大堂經理和兩名保全則稱，在銀行內聽到外面有異響，才聽說發生搶劫事件，另據歹徒的供述和附近多位目擊者證言顯示，事發當時的確沒有人上前制止搶劫。

事件最後，王嫌被判處死緩，而因搶劫失去一隻眼的倪男表示，他提前跟銀行預約領取大額款項，銀行應該保障他領後上車落鎖前的安全，然而他們全程「冷眼旁觀」，明顯失職，向銀行討要說法也僅僅推託應付就再無下文，認為「銀行也應承擔相應責任」。



