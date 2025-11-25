客控便當驚見「菸頭」！ 業者喊冤：不給三次賒帳就被惡搞

男子爆出自助餐店的便當出現菸頭，直呼真的太誇張，不過業者喊冤是被惡搞（圖／翻攝Threads_zc_.dsyui）

高雄一名男子爆出自助餐店的便當出現菸頭，直呼真的太誇張，店家就在鳳山區，不過業者喊冤是被惡搞，還原經過，對方是舞獅團兩天內訂了15個便當，但通通要賒帳，第三次訂餐又要賒帳被店家拒絕，沒多久，就致電說出現菸頭，另外，大寮區一所科大也爆食安，學餐便當出現炸訂書針，衛生局都將到場稽查。

近日高雄鳳山區一家自助餐店捲入食安爭議，一名男子投訴在便當中發現菸頭，並表示「真的太誇張」。然而，自助餐店業者對此提出不同說法，認為這是遭到惡意投訴。店家解釋，投訴者是一個舞獅團，在兩天內訂購了15個便當卻都要求賒帳。第一次訂了7個便當共700元，隔天又訂了8個便當共800元，兩筆帳款共1500元都沒有支付。當舞獅團第三次來電要求再次賒帳時，店家拒絕了，不久後對方就投訴發現菸頭。

業者回應舞獅團兩天內訂了15個便當全部賒帳，第三次訂餐又要賒帳被店家拒絕，沒多久就致電說出現菸頭（圖／TVBS）

店家表示，他們懷疑是因為拒絕第三次賒帳，對方才刻意惡搞，製造出「菸蒂便當」的事件。店家強調工作人員都沒有抽菸的習慣，暗示這可能是顧客心生不滿後的報復行為。

與此同時，大寮區一所科技大學的學生餐廳也出現食安問題，有學生在便當中發現炸過的訂書針。部分學生表示，他們不喜歡在學校餐廳用餐，因為「會髒髒的，可能有點太油」。對於這起事件，校方已確認並回應，表示已回收問題餐點並向供應商查證，同時為受影響學生辦理退費及依約負責。校方也將此事列入食安管理案例，要求餐廳業者加強教育訓練，防止類似事件再次發生。

針對這兩起食安疑慮事件，高雄市衛生局已派員前往現場進行稽查，以確保食品安全標準得到嚴格執行，保障消費者的健康權益。

