客控必比登肉燥飯「吃到蝸牛」腹瀉3天 店家致歉

高雄市 / 綜合報導

有民眾到高雄苓雅區，一間知名肉燥飯老店用餐，店家還曾獲得米其林必比登推薦，但沒想到吃到最後一口，卻看見一隻蝸牛，馬上覺得反胃，回家後，還拉肚子3天，點開地圖評論一看，有其他人也遇過吃到蝸牛狀況，對此，店家解釋，因為地瓜葉沒有農藥，才會有蝸牛，平常洗菜都會洗很多遍，對客人感到抱歉，目前先不賣地瓜葉，而高市衛生局也已經稽查，要求限期改善。

油亮亮的肉燥，鋪在白飯上，光看就口水直流，高雄苓雅區肉燥飯老店，是米其林必比登推薦，連韓星朴寶劍，月初來到高雄都來吃，但卻有民眾吃到蝸牛，民眾PO文說，飯都吃到最後一口了，結果看到一隻蝸牛，瞬間覺得反胃，回家還拉了3天肚子，而且地圖評論上，看起來，不只一人遇過。

民眾：「吃到蝸牛，是有點扯，一般來說，不太會吃到這東西。」民眾：「我應該比較不敢，因為視覺上，還是會覺得心裡有障礙。」

肉燥飯店老闆娘：「有小蝸牛就是我們叫的菜沒有農藥，那麼小，就沒有整理清洗乾淨，第一，要跟顧客道歉，再來，這道菜就不收錢。」老闆解釋，目前已經不賣地瓜葉，平常洗菜也都會洗很多遍，但不只一位客人吃過蝸牛，就怕寄生蟲，導致身體不適。

醫師曾哲凰：「常見的是噁心，腹瀉，或心理不適，最重要的是，蝸牛上面，是會有寄生蟲的，如果這個寄生蟲沒有被煮熟，被吃到身體裡之後，極少數可能出現，發燒，頭痛，頸部僵硬，嚴重者甚至引起腦膜炎。」

開心踩點，米其林必比登美食，卻吃到蝸牛還拉肚子，實在好心情都沒了。

