客控硬塞370元拒買「遭蓮霧砸車」老闆道歉

民眾經過屏東枋山的一間水果行，想順便買蓮霧回家。（圖／東森新聞）





有民眾經過屏東枋山的一間水果行，想順便買蓮霧回家，蓮霧一斤開價160元，民眾只想買二斤，指控老闆先是裝了400元，被拒絕後又裝了370元的蓮霧，民眾不滿說不買了，老闆直接拿蓮霧砸車，報警後老闆將車身的蓮霧殘渣清理乾淨，老闆承認他有錯，但是指蓮霧每顆重量不一，很難秤到剛好二斤的價格。

民眾剛把車子開離屏東枋山的水果行，就聽到車子砰的一下被砸中的聲音，停車看到車水果行老闆拿蓮霧砸中，氣的報警，而吳姓民眾是全家出遊，回程經過枋山，停在這家水果行要買蓮霧，老闆說1斤160元，民眾要買2斤320元，但是老闆第一次直接秤了400元約2.5斤的蓮霧，民眾說吃不了那麼多。

老闆又秤了370元約2.3斤的蓮霧，讓民眾覺得老闆不老實，說不買了。

吳姓民眾：「他就說這樣就是兩斤，然後我說那我不要買了，他就開始罵我，我就直接走掉，聽到車子砰一聲的時候，然後我老婆就跟我說，是不是他砸我們的車這樣子。」

吳姓民眾：「強買強賣就是要逼我買到那個價錢，他還做出用蓮霧砸我們車這種行為，而且我們車上是有小孩，PO文之後就發現有很多人，跟他購買經驗就差不多，不然就是買到爛掉的水果。」

水果行老闆承認有拿蓮霧砸客人的車子，是他的不對，但是蓮霧每顆重量不一，很難剛好秤到二斤。

水果行老闆：「2斤2不會剛剛好啦，2斤2對啊340塊，一定會有多或是少，這些秤起來370元，算你350元好不好，他也不要，你神經病我有跟他這樣說，接下出去外面就用手機給我拍，說他網路要給我PO。」

整個糾紛是警察到了之後，水果行老闆把車子上的蓮霧殘渣清理乾淨，車子沒有損傷雙方最後和解。

