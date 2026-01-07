客控花240元「買炒菠菜送蝸牛」 鼎泰豐道歉：加強員工訓練

記者洪榮斌、吳繢杉／高雄報導

鼎泰豐高雄店，有民眾外帶菠菜回家吃，卻發現菜上有小蝸牛跟泥土，表示花240元買菠菜送蝸牛，覺得很噁心也很失望。對此，鼎泰豐致上萬分歉意，表示通常青菜會浸泡並清洗兩次，後續會再加強員工訓練。

菠菜是冬天常見的食物。

熟練動作，招牌十八折，台灣之光鼎泰豐小籠包聞名全球，就算是平日中午，排隊人潮依舊爆滿。不過在高雄店卻發生食安疑慮。

菠菜上土黃色小點點，竟然是隻小蝸牛，不仔細看還找不到，民眾外帶回家一看，瞬間食慾全消，上網批評，比別人貴，食安也不怎樣，買菜還送蝸牛，洗菜很困難嗎？

廣告 廣告

鼎泰豐的菠菜驚見蝸牛。

投訴人洪小姐：「菜地的泥土跟蝸牛兩種，有一點噁心，花240元買菠菜，品質不應該是這樣，讓人失望啊。」

洪小姐無奈花240元買菠菜，吃到沙土跟小蝸牛，強調不想求償，只希望業者加強管控。

民眾：「我覺得觀感一定不好，因為我會覺得就是洗菜可能洗得不夠仔細。」

民眾：「代表他的那個蔬菜是有機的。」

民眾：「照理說他們那個名店，大的廠商應該是把關要把好。」

對此，鼎泰豐對顧客至上萬分歉意，一般來說，青菜會經過浸泡及多次清洗，這次未確實留意到，會持續加強員工教育訓練。

鼎泰豐回應。

市場菜攤：「（泥土、小蟲）大多在根這邊，就這樣沖，就這樣洗，一定要（根部）先弄起來。」

菜攤說，菠菜的蒂頭的確容易卡沙土跟小蟲，小籠包名店菠菜卡了蝸牛，難免讓消費者對用餐品質出現疑慮。



更多三立新聞網報導

頭獎得主你在哪？今彩539頭獎800萬沒人領 台彩急找領獎只剩3天

獨家／夜間限定「佛心價」！停車1小時5元 業者：加減賺

標榜嬰幼兒可吃卻出包！韓進口海苔「重金屬超標20倍」醫警告：別天天吃

金色三麥遭轟坑台人！執行長道歉 最新聲明：停賣玻璃瓶啤酒

