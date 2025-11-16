客控訴米線有小強「硬拗是蔥」 越式餐廳：環境整潔

桃園市 / 綜合報導

接下來帶您來關心食安議題，有民眾昨(15)日晚間，到桃園市八德區的一間知名越式餐廳用餐，用餐時，從一碗番茄米線裡撈出一隻蟑螂，她說向店家反映，業者回應說那是蔥，直到她拍照，才出面道歉。當事民眾透露，截至今天下午，已經吐過一次、也還在跑廁所，打算向衛生局投訴。業者則回應，對環境衛生很有信心。

濃郁湯底搭配番茄提味，不只有菜有麵還有滿滿配料，但仔細一看，用湯匙一撈不是讓人垂涎三尺的食材，而一隻深色的蟑螂，連觸鬚都清晰可見，當事民眾一看食慾全沒了，當事民眾說：「就很明顯就是蟑螂然後還有腳，還有牠的鬚鬚，然後她(業者)說現在也沒辦法啊，不然這碗不要算錢嘛，然後態度很差很跩喔。」

廣告 廣告

當事人怒轟差點把蟑螂吃下肚，業者的態度還很不友善，用餐驚魂發生在15日晚間7點多，她和姊姊帶著2名孩子到桃園，一間知名越式餐廳用餐，共點了整桌共400多元的料理，但其中一碗番茄米線內，竟然有蟑螂，民眾當下向店家反映，業者卻回說這是蔥，民眾打電話跟家人說，同時拍照存證，指控業者看到她在拍才道歉，即使最後整桌不用錢，也讓她餘悸猶存。

當事民眾說：「回家我覺得很噁心，我已經吐，吐過一次，然後我到現在還在跑廁所。」當事業者說：「地板你可以用手摸，用濕紙巾來擦都沒關係。」實際到這間越式餐廳，店裡生意很好座無虛席，粉專上追蹤人數更超過1.5萬人，業者對環境衛生很有信心，受訪時直接開放廚房讓人檢視。

當事業者說：「你看我的清潔區垃圾清潔區，水槽你都可以盡量拍，客人你們評評理，我的環境乾不乾淨，外面有找到這麼乾淨的環境嗎，竟然有消費者投訴說我們環境髒亂，蟑螂，各位大家評評理。」

當事民眾說：「因為其實我滿常去那間吃的，這一次他讓我有點嚇到，第一是他們的態度，因為他們會這樣子回應，根本就是不重視衛生這一塊。」就怕食安亮紅燈，桃園衛生局表示，將派員前往查核，並抽樣檢驗衛生標準，若不符合規定會要求業者限期改善，若複查不合格，將依食安法開罰。

原始連結







更多華視新聞報導

噁！烤鴨吃一半驚見「小強翅膀」 永和名店爆食安疑慮

火鍋店辣椒醬有蟑螂！ 業者歉：已丟棄 全面清消

紅茶驚見蟑螂 客：超想吐.連鎖速食店：全面清消

