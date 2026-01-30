客控遭接駁車丟包交流道旁 飯店：因童踹椅背.已懲處

桃園市 / 綜合報導

有民眾控訴，日前入住桃園一間星級酒店，27日上午退房後，搭酒店的接駁車要到高鐵站，途中小孩暈車想吐、不斷大哭，司機覺得太吵，告訴他們無法繼續服務，就把他們全家人丟包在跟高鐵站反方向的交流道旁。對此許多民眾都覺得很危險，而當事業者出面表示，是小孩先踹司機的椅背，其他乘客擔心有安全顧慮，才會請下車，但針對「丟包」一事，也向民眾道歉，並給予相對應的補償，並承諾會避免類似情形再發生。

走進太空主題房，彷彿來到外太空，桌上還有小小太空人相伴，桃園的4星級酒店，為了吸客推出各類主題房型，卻因為接駁車引發爭議，被住客轟丟包。

接駁車今(30)日上午，像平常一樣停在酒店門口，準備好載送客人，但有民眾發文指控，27日上午退房，搭接駁車要到桃園高鐵站，途經桃機第一航廈時，小孩暈車想吐大哭，司機聽到後先警告吐在車上要付清潔費，過了不久司機受不了，表示太吵沒辦法繼續服務，把他們一家人趕下車，還丟包在反方向的交流道上。

非當事民眾說：「覺得就...滿不合理的吧，不應該直接放下小朋友，放在那個危險的地方。」非當事民眾說：「你(接駁車)不能把他(民眾)放在不安全的地方。」實際來到被丟包的位置，車流不斷來回穿梭，也讓當地民眾直呼，丟包乘客真的很危險，輿論風暴持續擴大，當事業者也出面回應。

遭控酒店公關周佳慧說：「(小孩)蹦蹦跳跳沒有改善，並且還踹司機的椅背，其他的乘客有反應說，這個有安全上面的一個顧慮，因此司機就在這個情況之下，就請該組客人下車，那另外在司機的部分，我們也給予懲處。」

遭控業者表示，有跟客人抱歉同時提供補償，但丟包的確不對，會告誡司機正確處理流程，避免類似情形再上演。

