客控雞腿捲肉未熟導致腸胃炎 超商：粉色為「肌紅蛋白」

新北市 / 綜合報導

上個月底，一名顧客到板橋車站的連鎖超商購買雞肉商品，他控訴咬下後發現肉疑似沒熟，呈現半透明粉紅色，口感也相當怪異。超商表示，雞肉粉色色澤為「肌紅蛋白」，但這名顧客相當不滿意。當事超商事後回應，品項標準製程是由廠商進行「熟化生產」，店鋪再以「烤箱復熱」，因此推測是與「肌紅蛋白」原理有關。

本該鮮嫩多汁的雞腿捲，一口咬下後，有消費者發現怎麼呈現半透明粉色，看起來就像生的一樣讓他相當不滿，當事人Y小姐說：「一開始咬就覺得口感怪怪的，然後才知道它根本就是生的，覺得怎麼會這樣子怎麼會軟軟的，然後是生肉的口感超級噁心，我最近都不敢吃雞肉。」

廣告 廣告

Y小姐1月30日上午，到板橋車站一間連鎖超商，購買三項雞肉產品，沒想到卻發現，雞翅包飯的米粒，及雞腿捲的肉，都疑似沒有熟，向超商反映後，收到轄區主管回覆，表示可以退款，並贈送福袋賠償，隔幾天後，Y小姐開始出現不適症狀，超商主管卻堅稱，雞肉呈現粉紅色，是因為「肌紅蛋白」，屬於正常現象，認為目前僅有一人反應，因此肉「符合品質標準」，讓Y小姐難以接受。

當事人Y小姐說：「最開始的時候就不應該一直想要給我福袋，或是什麼東西來解決這件事情，比起可以用怎麼應付怎麼打發客人，我覺得承認錯誤很重要。」對此當事超商回應，該品項標準製程，是由廠商進行「熟化生產」，冷凍到店再以「烤箱設備復熱」，因未取得產品，判斷此次雞肉呈現粉紅色澤，可能與「肌紅蛋白」原理有關，承諾未來將持續提升品管，審視復熱調理流程，「避免商品賣相引起食用疑慮」，目前Y小姐已經將相關內容，提交給衛生局及消保官，由第三方來判定事發原因。

原始連結







更多華視新聞報導

男子超商行竊2悠遊卡+8包裹 警民合作逮人

板橋車站男遭揮拳頭重摔命危 嫌涉殺人未遂送辦

超商「飲」爆熱戰！果昔機現做玉米湯.無糖高山茶.燒仙草

