客控「強買強賣」魷魚加量收百元 鹽酥雞業者：誤會

高雄楠梓區一間鹽酥雞店日前被消費者控訴，老闆娘私自把魷魚加到大份，收100元，當下反映「要加量提前說」雙方爆發口角衝突，消費者質疑店家沒有明碼標價「強買強賣」，不過老闆娘解釋，魷魚沒有分大小份，因為物價上漲，1份就是100元，是消費者誤會了，消保官提醒，點餐前，業者應事先告知價格並且取得消費者同意，才能避免爭議。

只是想買鹽酥雞，卻和業者吵了起來，當事消費者不滿老闆娘自動把餐點升級成大份，雙方激烈爭執，雄楠梓區這間鹽酥雞店，日前遭消費者控訴，結帳時，老闆娘說把魷魚加到大份100元，當下不太開心，反映要加量提前說，接著就發生口角，消費者不滿，店家沒有明碼標價，質疑老闆娘強買強賣。

鹽酥雞老闆娘說：「我現在魷魚，要賣100，比較大份，我是說比較大份，魷魚就是都這樣，魷魚本來大家買就都是這樣(100元)。」老闆娘反駁，當時是和消費者說，現在魷魚物價貴，100元會比較大份，沒有分大份小份，現在統一價，1份就是100元，是對方誤會了。

其他鹽酥雞店業者說：「我們價格都會公開化，看板都有，菜單也都有標價。」高雄主任消保官殷茂乾說：「品項還有價格(雙方)要合意，這樣子的買賣才會有效成立。」消費糾紛可以循消保會管道申訴，而消保官提醒，點餐前業者還是先跟消費者確認價格，並且取得同意，才能避免爭議。

