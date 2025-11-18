客控「果汁價格如股市會浮動」 店駁：客製化飲品

台南市 / 綜合報導

有民眾日前到台南一間果汁店買三杯果汁共750元，晚上打電話詢問價錢，店家報價又變成660元，發文調侃店家，原來果汁跟股票一樣，價錢會浮動，記者實際詢問店家則解釋，店內果汁可以「客製化」，可能是內容物比例不同，導致報價不一，並強調使用的水果原料品質比較好，因此價格相對高，希望客人如果有疑問可以當面詢問。

果汁機加入布丁和木瓜攪拌，再放入一點砂糖，新鮮現打的木瓜牛奶大功告成，民眾接過手中這杯大杯的木瓜牛奶，馬上大口享用，台南這間在地經營的果汁店，日前被顧客反映了三杯果汁，竟然要750元，當天晚上打電話詢問，又變成660元，發文調侃，原來果汁跟股票一樣，是浮動價錢。

其他顧客說：「單價高是因人而異，他們的水果都是用原料製作而成的，所以當然價格相對貴一點是正常，每個人價值觀不一樣，方便新鮮這樣就好。」文章曝光後，有人就好奇，到底是甚麼飲料竟然要六、七百元，原PO也解答，自己分別點了哈蜜瓜牛奶、酪梨牛奶以及葡萄牛奶，而店家接獲反映，也強調，店內都是真材實料，品質也比較高，因此價格相對比較貴。

店員說：「裡面加的東西不一樣，我們這個有客製化的東西，不是全部都是死的，葡萄牛奶一杯180元，原汁就200多塊了，當下我已經跟你說了(價格)，你也是回說，好好好，沒關係，人家做了又說這個價錢這麼貴。」店員解釋，小杯果汁落在80元，若客人要求原汁價格會提高到200左右，如果又加牛奶，一杯價格大約250元，因此3杯6、700是合理價，兩次報價不同，可能是因為內容物比例調整，提醒客人下次有疑問還是當場問清楚，以免心裡留下疙瘩。

