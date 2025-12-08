客控500元草莓蝦球「沒草莓」 店家歉：還沒成熟.會劃掉

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗有一間餐廳有一道餐點是季節限定的草莓鳳梨蝦球，有顧客一口氣點了兩盤，結果店家送上來的餐點，只有鳳梨蝦球沒有草莓，而且一盤要價500元，顧客直呼根本天價，更質疑沒有草莓，應該要事先告知。店家解釋，草莓鳳梨蝦球的草莓是他們在草莓季時，額外附加在蝦球上給顧客品嚐，價格沒有因此比較貴，只是現在草莓還沒有成熟無法供應，未來會將菜單的草莓劃掉，也會和顧客說清楚。

炸得酥脆的蝦球，下面放鳳梨上面放草莓，撒上巧克力米點綴，季節限定的草莓鳳梨蝦球就完成了，有民眾就想吃這口滋味，周末來到苗栗這間店用餐，滿心期待點了2盤草莓鳳梨蝦球，上來卻長這樣，說好的草莓呢？

上桌只剩下鳳梨蝦球，民眾失望又生氣，認為店家沒有草莓應該要事先告知，當事顧客說：「基本上如果沒有草莓的話，這個價格就是天價，根本不會點，(店家)說我們沒有主動詢問。」

顧客說，他們向店家詢問，店家卻推給顧客沒有主動詢問，根本不合理，餐廳老闆賴玉廷說：「我們會很嚴謹的督導他們(員工)，然後跟每一位來的客人說明，現在我們真的是沒有草莓，我們也會把菜單上的草莓把它劃掉。」

店家解釋，鳳梨蝦球就是一盤500元，草莓鳳梨蝦球的草莓，是額外搭配沒有因此賣比較貴，因為草莓是他們自己種植，現在都還沒有開花才沒有辦法供應，非當事民眾說：「很傻眼，原本是長這樣嗎，為什麼會變成這樣，應該要備註一下啦，應該要寫清楚講明白，不然可能會讓民眾誤會，感覺被欺騙。」民眾認為，標榜草莓卻沒有，難免覺得落差大，應該將菜單標示清楚，避免誤會和糾紛。

