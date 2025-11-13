客服回信竟標註「白痴客人」 klook道歉賠1萬：最嚴重開除員工

有網友向亞太地區旅遊預定平台Klook提出客訴，收到回覆信卻標註「白癡客人」。（圖：Klook官網）

有網友於Threads貼出電子郵件截圖，稱向亞太地區旅遊平台Klook購買「茨城土浦花火大會一日遊」行程，敗興而歸後提出理賠申請，收到的回信竟被標註「白癡客人」，且理賠申請未通過。對此，Klook官方在該篇文章留言道歉，承諾將提供1萬元等值Klook酷幣補償，並強調已啟動內部調查，最嚴重將開除該名員工。

該網友昨（12日）下午在Threads上發文，貼出Klook客服回覆的電子郵件，原PO訂購的是茨城土浦花火大會一日遊行程，向Klook客服反應集合時間問題，沒想到Klook客服回信開頭竟寫「白痴客人」，讓當事人氣炸了，怒轟「客服竟這樣污辱人，對Klook真的很失望」。對此，Klook迅速在貼文下留言回應，坦承對客服員工的訓練和管理不足「在此向您致歉！我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。我們已啟動內部調查並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」。Klook表示，希望能親自說明道歉，並提供1萬元等值的Klook酷幣表達歉意，未來會加強內部管理與教育。

該網友發文說明，當初他和友人報名該行程花了4298元，包含加購體驗滿意度的300元。實際參加後，發現現場煙火被建築物遮蔽大半，且煙火正在進行時，導遊就傳訊息通知煙火結束後的集合地點，他怕散場人潮太多趕不上，趕著去集合，錯過最精彩部分，抱怨「購買行程時沒有說煙火會被擋住」、「走回集合點，煙火還沒結束，最精彩的根本沒看完」。