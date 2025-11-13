客服回信竟稱「白痴客人」 Klook道歉：已啓動內部調查

▲ 圖／翻攝自Threads

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名網友發文控訴使用平台Klook購買旅遊行程，但體驗不如預期，於是聯繫客服反應，沒想到對方回信竟標記為「白痴客人」，讓網友氣炸。對此，Klook也道歉表示，是客服訓練和管理不足所造成的問題，已啓動內部調查，並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工，同時希望提供等值新台幣1萬元的Klook酷幣以表歉意。

網友在社群平台threads貼出Klook的客服回信，透露自己購買日本土浦花火大會一日遊行程，但體驗下來，發現煙火幾乎被建築物擋住，可是購買行程時沒說過觀賞點會擋住煙火，給予的觀賞時間也不足，讓網友失望向客服反應，怎料，收到回信竟標記著「白痴客人」，讓網友傻眼直呼「klook的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對klook真的很失望，竟然被標記是白癡客人」。

廣告 廣告

貼文一出，引起網友熱議，Klook也在底下留言表示，「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉，我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。」強調已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。

Klook說，也希望與該網友親自說明和致歉，稍早致電但尚未聯繫上，同時希望提供等值新台幣10000元的Klook酷幣以表示歉意，也會持續爭取向該網友親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，致上最誠摯的歉意。

原始連結







更多華視新聞報導

日AI諮詢服務機器人比賽 測試客人滿意度！

訓練客服人員抗壓力 日企業開發「AI奧客」APP

郵輪旅遊夯！極地旅遊漲2-3倍 專家：包套服務賣點多

