客服妹轉行賣家鄉味…副業拚進好市多、沃爾瑪「年營收破三千萬」

國際中心／綜合報導

加拿大哈利法克斯一名前客服人員達米賈（Shivani Dhamija，40歲），憑藉對家鄉味的熱情經營副業，創立食品品牌「Shivani’s Kitchen」。她從臉書接單起家，主打正宗印度起司與醬料，歷經疫情倒店與條碼出包等挫折，成功打進好市多（Costco）與沃爾瑪（Walmart）等大型零售通路，今年年營收正式突破100萬美元（約新台幣3168萬元）。

根據美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，達米賈原在當地休閒中心擔任客服人員。自2012年起，她開始嘗試各類副業，並於2014年正式踏入食品創業領域。她敏銳觀察到當地擁有龐大的印度移民與學生族群，許多人雖渴望家鄉料理卻不擅廚藝，市場上也缺乏道地的選擇，這成為她創立餐點外送服務的契機。

達米賈採取「低成本試錯」策略，初期僅透過臉書粉絲專頁發布菜單，待顧客下單後才採購食材製作，大幅降低庫存風險。隨著口碑建立，她引用母親的家傳配方推出香料調配產品，意外獲得跨文化消費者的喜愛。隨後，她進一步開發高品質的印度起司（Paneer）與成分單純的即用醬料基底，成功填補市場對於「道地且安心」食品的缺口。

然而，創業之路並非一帆風順。達米賈曾在西元2018年開設實體印度餐廳，卻因2020年爆發的新冠疫情被迫歇業。她也曾斥資建立自己的食品加工設施，卻因利潤微薄造成沉重財務壓力；她坦言若能重來，會選擇委託代工以降低固定成本。此外，她曾遭遇一次驚險的物流危機，一批價值5萬美元（約新台幣158.4萬元）準備上架沃爾瑪的產品，出貨後才發現條碼全數錯誤，雖緊急攔截重印標籤，仍導致上市延誤與庫存損失。

儘管歷經波折，「Shivani’s Kitchen」營收仍呈跳躍式成長。從創業初期約10萬美元，到去年成長至50萬美元，今年更一舉突破100萬美元大關。達米賈目前每週投入約50至60小時管理銷售與供應鏈，並預期明年將維持高成長動能。她建議有志創業者，務必建立一個由創業者組成的支持網絡，「這條路充滿高低起伏，你需要有人可以傾訴與互相支持。」

