客機降落「8輪胎全爆」 激烈搖晃！ 乘客嚇壞狂祈禱

一架從秘魯起飛的南美航空（LATAM Airlines）班機，於美國當地時間6日上午發生驚險飛安事故。（示意圖／Pexels）





一架從秘魯起飛的南美航空（LATAM Airlines）班機，於美國當地時間6日上午發生驚險飛安事故。該航班在經歷七個多小時的飛行後，抵達喬治亞州亞特蘭大的傑克遜機場，不料在降落時發生劇烈震動，事後發現竟是飛機起落架上的8個輪胎同時爆胎。劇烈晃動導致機艙內的廁所門與行李置物櫃門都被震開，所幸機上約221名乘客均平安無事。



回顧事發當時約為早上7點半，機上乘客心有餘悸地描述，這次降落的顛簸程度持續了好一段時間，比過去搭乘過的任何一趟航班都還要久；更有乘客直言，當時聽起來與感覺起來就像是輪胎爆掉了一樣。而乘客的直覺並沒有錯，這確實是一起罕見的8輪同時爆裂意外。

廣告 廣告



根據機場塔台人員的通報內容指出，該架飛機後方起落架的八個輪胎全部爆裂，且機翼下方的輪胎狀況看來也全數損毀。這場集體爆胎事故引發了劇烈晃動，從曝光的照片中可見，震動力道之大，甚至連機上廁所的門都被震垮，行李置物櫃的門也應聲彈開，場面相當駭人。

儘管經歷了相當驚恐的時刻，萬幸的是機上全數乘客並未受傷。目前相關單位已經正式介入，針對輪胎為何會發生同時失效的狀況展開調查，以釐清事故確切原因。

更多東森新聞報導

國1五楊高架有推車掉落 7車慘受損爆胎

誰掉鐵鉤在台82快道？害多車撞上爆胎 乘客驚魂

獨家／人行道陷阱！施工鐵釘留現場 騎士輾過恐爆胎

