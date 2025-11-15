客發中心帶領民眾客庄行讀 尋找味緒與歷史故事

客發中心帶領民眾找尋客庄的味緒與歷史故事，進入萬巒鄉各客庄聚落，體驗深度文化之旅。

客委會客家文化發展中心於六堆秋收祭期間，與多個在地社團舉辦七場次客庄行讀活動，其中更與國立臺灣歷史博物館合作「走讀乙未茄苳腳時光小旅行」，帶領民眾探索客庄人文、地、產、景。

今年客庄行讀以「尋味之旅」為主題，陸續辦理數場客庄小旅行活動客庄行讀，讓民眾深刻體驗客庄文化，參加的社團包括美濃農村田野學會、新埤社區發展協會、內埔東片社區發展協會等。

客發中心表示，與六堆十二鄉區在地合作規劃了一、二日遊，帶領民眾品味在地柴燒麵的老滋味、田園中享受香草五感體驗、水蓮採收體驗、客家河產料理、客家醃漬味、蕭家洋樓 DIY舒壓艾草棒、五溝水伙房聚落、水域生態及手作客家粄食。

此外，並到泗溝水體驗無形民俗文化殲炮城及走讀麟洛小份敬字亭與伯公、長治邱鳳揚故居，一次玩遍前、中、後、左、右、先鋒堆，透過雙腳行讀客庄風情。

客發中心指出，乙未之役是臺灣歷史上民眾自發性抵抗外力的重要事件，六堆客庄先民也未曾缺席。如今在佳冬老街，仍可見當年乙未戰場的部分樣貌，包括蕭家伙房陳列乙未之役的相關史料，客庄獨有的敬字亭等，還有當年聚落為求自衛而建的柵門建築，這些不只是古蹟，更是歷史的見證與文化的延續。