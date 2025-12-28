客籍政治受難者陳欽生獲賴總統頒發客委會「特別貢獻獎」

出生於馬來西亞的客家人、政治受難者陳欽生（左二），獲賴總統親頒2025客家貢獻獎「特別貢獻獎」，陳欽生並於典禮會場與親友及晚輩合影。（記者王先國攝）

長期擔任國家人權博物館導覽志工的政治受難者陳欽生，於今（廿八）日全國客家日在客家委員會於台北舉辦的「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，接受賴清德總統親自頒發客委會「特別貢獻獎」，得獎事蹟為陳欽生以自身經歷、白色恐怖的受難者及見證者，長期擔任人權館導覽解說志工，向參觀民眾、年輕世代宣導人權教育，陳欽生亦受邀回到綠島白色恐怖遺址拍攝紀錄影片，向社會訴說冤案真相及個人受難經過，陳欽生個人故事亦納入國家人權博物館口述歷史與人權教育教材。

獲客委會「特別貢獻獎」的政治受難者陳欽生，為出生於馬來西亞怡保的客家人，今年七十六歲，他於民國五十六年十八歲時來台，翌年就讀國立成功大學化學工程系，於台灣定居近六十年。陳欽生在白恐時代因冤案成為受難者，但他選擇把傷痛化為公共教育的力量，多年來走入校園、社區與國家機構，致力於保存史料、推動轉型正義、擔任人權館導覽志工，大力宣導讓人權教育走入人心，用個人最真實的生命故事，提醒社會與教育民眾民主得來不易，自由更是可貴，要齊心團結及對抗不義之事，並期許與國人共同努力，國家唯有朝自由、民主、人權、法治的目標邁進，期為台灣創造出一片天。