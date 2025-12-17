客籍水彩畫家丘璦珍最新創作 授權2026苗栗火旁龍主視覺超吸睛 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導

苗栗市客籍水彩畫家丘璦珍日前將最近客家祥龍作品授權苗栗市公所，作為2026苗栗火旁龍活動主視覺。苗栗市公所今（17）日表示，這不僅延續多年來丘璦珍與苗栗火旁龍的緣分，增添活動的藝術風采。丘璦珍從小熱愛畫畫，長年投入美術教育工作，2015年起開始創作以「苗栗」為主題系列作品，當時首次嘗試客家祥龍水彩作品，經客家委員會典藏於台灣客家文化館苗栗園區。

丘璦珍提到，偶有一夢被龍追，因為害怕隨手拿東西一直敲祂，驚醒夢中，沒多久告知這張「翹首」龍圖希望二度創作，於是成就2021苗栗火旁龍主視覺，甚是神奇。這也開啟她和苗栗火旁龍的緣分，接續在2022、2024、2025火旁龍活動中都能見到丘璦珍創作。

今年作品中的祥龍，是之前舞龍競技賽時拍攝的祥龍，丘璦珍一直希望將火旁龍舞動的動態畫出來，相當仔細觀察每個角度，希望同時呈現動作、方向、活靈活現表情，以及所有吉慶元素一次到位，苗栗火旁龍的熱鬧氛圍，躍然畫紙上。

丘璦珍表示，每一次的祥龍創作，其實都不容易，不僅要兼顧取景，還必須展現吉祥氛圍，有時候畫了好幾輪才能畫出讓自己滿意的作品，但她依舊抱著敬畏、學習的心，持續創作。

因為客家祥龍和火旁龍活動牽起很深緣分，丘璦珍強調「龍是真實存在」，某一年火旁龍記者會前傾盆大雨，真的就是祥龍出現攪動風雲的情境，讓她印象深刻。

丘璦珍強調，苗栗火旁龍不只是一個節慶活動，也期待透過祥龍作品，讓更多人有機會欣賞客家的文化，「尤其是AI盛行的時代，傳統的事物、精神，絕對不能丟掉」。

苗栗市長余文忠表示，衷心感謝丘璦珍為苗栗市火旁龍文化無私的奉獻付出，以及大力支持，「文忠感恩您，有您真好」。苗栗市公所也邀請全國鄉親，明年農曆春節後苗栗火旁龍正式啟動，不只欣賞客家祥龍畫作，來體驗視覺上炮火交織的慶典氛圍，嗅覺上鞭炮煙霧圍繞節慶氣息，以及震耳欲聾鞭炮聲和鑼鼓喧天，震撼聽覺感受。

