客美多咖啡×KUROMI台灣限定聯名登場！超萌菜單插卡週邊可愛爆棚企劃搶先看

日本知名咖啡連鎖品牌「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」再度推出讓人心動的聯名驚喜啦！本次企劃僅在台灣推出，2025年12月18日起至2026年3月8日止，人氣明星KUROMI將在全台客美多咖啡現身，以她招牌的淘氣魅力陪伴大家品嚐美味，攻佔粉絲的心！

粉絲們可以到客美多咖啡店裡，找一找那個露出惡魔小尾巴、總是帶著傲嬌笑容的KUROMI！為了迎接這波聯名，客美多咖啡攜手三麗鷗推出滿滿限定聯名商品，包括美味的聯名飲品、超犯規甜點、特製方堡，以及多款可愛度爆表的周邊。

點購聯名餐點還附贈超有態度KUROMI插卡以及透卡盲袋，跟最淘氣的她一起吃遍客美多，幸福感直接爆棚

聯名菜單大公開！KUROMI超犯規美味降臨！

這一次聯名以粉色、紫色與黑色為主視覺，打造既夢幻又帶點酷帥的風格，帶來美味淘氣的甜蜜滋味。每款餐點都附上限定插卡(共4款)與透卡盲袋(共6款，其中2款將於1月27日後追加登場)，讓KUROMI粉絲直接暴動！

冰與火馬里蘭樂園 200元

經典「冰與火」甜點大升級、大變身！熱熱香酥的丹麥麵包夾入濃郁奶油起司餡，搭配牛奶霜淇淋、藍莓醬並灑上粉紅巧克力碎片，一口吃下彷彿與KUROMI一起在馬里蘭樂園享受快樂時光！

藍莓聖代狂想曲 200元

玉米脆片、咖啡凍、鮮奶油與牛奶霜淇淋層層堆疊，口感豐富、每一口都讓人停不下來！

KUROMI 咖啡歐蕾(冰／熱）200元

香濃咖啡搭配藍莓與牛奶，再擠上罪惡的鮮奶油，冰熱都超犯規，甜度與酷度一次到位。

酷黑咖哩豬排方堡300元 採用多種辛香料、醬油與焦糖燉煮出深色的黑咖哩，展現KUROMI的個性魅力，與酥脆豬排完美結合。 限量周邊商品同步登場，KUROMI粉絲務必收藏 這次聯名不只推出美味餐點，同步也帶來多款造型可愛、實用性高、又超適合收藏的聯名周邊。從可以天天隨身攜帶的小吊飾，到能妝點桌面的療癒擺飾，每一款都融入KUROMI的淘氣魅力，粉絲絕對不能錯過！

KUROMI聯名吊飾組(2入)：250元 背面貼心設計小鏡子，可隨時補妝整理儀容，包包、鑰匙、化妝包掛上後都能瞬間變可愛。 ⬧ KUROMI in 客美多咖啡DIY場景組(共2款)：250元 可自行組裝的小場景，重現KUROMI在客美多咖啡的可愛日常，可作為筆筒或名片座，適合擺在辦公桌、書桌或櫃上收藏，增添療癒氛圍。 以上商品12月18日起全台限量販售，數量有限、售完為止。

KUROMI迷你果汁杯：480元(2026年1月27日起販售) 日本訂製空運來台，精緻玻璃杯身的設計，迷你尺寸超可愛，無論喝果汁、擺拍、收藏都適合。每家店鋪限量27個，售完不補，粉絲務必手刀衝刺！ 加入客美多咖啡會員，抽KUROMI全套周邊！ 2025年12月18日至2026年1月16日期間，只要為客美多咖啡會員，並在結帳時登錄消費記錄，每點一份KUROMI聯名餐點就有一次抽獎機會，有機會獲得全套聯名周邊與透卡全系列，吃越多中獎機率越高，趕快加入會員一起參加吧！

