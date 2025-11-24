客衝超商狂問「普發1萬ATM怎領？」 店員還被嗆：你們要學一下

生活中心／許智超報導

普發1萬元現金從17日起開放ATM領取。

普發1萬元現金從17日起開放ATM領取，已有1118萬人成功入袋。財政部表示，民眾目前可透過官網登記入帳或直接至ATM提領，且自今（24）日起，全台1292間郵局也將開放臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。不過，就有超商店員忍不住抱怨，普發1萬開領後，總會有客人問「ATM怎麼領」，甚至有人嗆「你們要學一下，不然客人問都不會」，讓她相當傻眼，貼文一出，也引起大批同業共鳴。

廣告 廣告

原PO在Threads發文，直言「我就想問ATM領普發1萬，到底關店員什麼事？網路上都有教怎麼操作，什麼叫做『你們要學一下，不然客人問都不會』？」該行為讓她相當無語，「你要領1萬到底關店員什麼事？只知道領錢不知道要先找好怎麼操作？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「ATM旁邊不是都有貼一張教學方式嗎？照著操作不就好？跟超商店員一點關係都沒有的好嗎」、「真的！想拿錢自己要想辦法啊！好像人家有義務要教導怎麼領一樣」、「不會就不要領啊！網路都有教學，自己不願意去學，還指望別人教喔」、「這種要幫忙我都拒絕，我：公司條款規定不得幫客人操作，最多口頭告知大概選項罷了」。

普發現金1萬元17日起開放ATM領現。（圖／財政部）

對於普發1萬元ATM領取，財政部說明，拿著任一家銀行（含郵局）的提款卡，找到貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，即可直接領取，而領取時，成年人須準備任一金融機構提款卡，並輸入身分證或居留證號及健保卡號；若為父母或監護人代領未滿13歲的孩童，則需輸入父母或監護人的身分證號，而孩童僅需提供健保卡號。

針對領取流程，財政部指出，只需插入提款卡、選擇「全民＋1 政府相挺」項目，輸入密碼與相關資料，即可完成領取。如遇ATM暫停服務或未吐鈔等狀況，可立即撥打機台旁的客服電話，或洽詢該銀行的24小時服務專線協助處理。

更多三立新聞網報導

普發1萬紅到韓國！她一聽「金額」愣了 網笑：他們都說台人很有錢

普發一萬今才開放登記！「這縣市」加碼多3000元 議會通過了

詹惟中暗酸高市面相「刻薄無福」遭網砲轟！學者嗆可恥：挺台就羞辱人？

麥當勞內用杯「杯口邊緣藏黑垢」！他實測喊超噁 業者回應了

