客製化咖啡豆供應商推薦，齊全餐飲設備原料

在餐飲市場競爭白熱化的時代，許多店家把焦點放在菜單與行銷，卻在設備與供應鏈的細節上吃苦頭，機器一旦停擺，出杯節奏與品質就會被迫中斷，連帶影響顧客用餐體驗與營收穩定。客製化咖啡豆供應商推薦品牌「力金咖啡設備原料」看見這些痛點，推出餐飲設備的檢修保養、餐飲原料與咖啡豆供應服務，幫助經營者面對日常營運的挑戰。

力金咖啡創立於2014年，當時創辦人不願辜負多年客戶信任，在前公司營運受阻時選擇自行打造客製化咖啡豆供應商推薦品牌，重新凝聚舊客戶關係，並以真誠與熱情作為品牌行事準則。他們深知設備穩定度是餐飲現場順利運作的關鍵，因此專注於廚房與餐飲設備的購置、維修與保養服務，成為店家長期依賴的後勤支援，搭配多元咖啡豆與餐飲原料供應，協助業者維持日常營運品質與出杯效率。

近年許多餐飲品牌開始追求「專屬風味」，力金也把重點放在客製化咖啡服務上，透過專業咖啡顧問團隊，串連烘焙技術、設備規劃與品牌設計，協助客戶完成配方開發、烘豆調整、包裝設計、現場設備操作流程，以客製化咖啡豆為店家建立「一喝就能辨識」的風味。

為更貼近店家實際情境，團隊會先理解客戶想呈現的客製化咖啡豆風味方向與使用情境，再調整豆種、產區、處理法與焙度，並透過多次嘗試與配方比例測試，找出合適的口感層次，客戶能全程參與確認製程，直到找到符合期望的口感與品牌氛圍，使內在風味、外觀包裝都呈現專屬風格與細緻用心，也呼應力金希望成為品牌幕後推手的初衷。

力金也提供客製化濾掛與凍乾咖啡，使用相同的專屬配方豆製作，保留原味香氣，包裝可客製Logo與顏色，適合零售、贈禮與行銷，並推出商用咖啡機與磨豆機等各式機種的租購服務，包含安裝、教學與維修，協助店家快速建立可長期運作的咖啡供應流程，這樣的貼心使力金獲得客製化咖啡豆供應商推薦口碑。

為了讓支援更貼近現場，力金以線上與線下並行的方式與各類店家溝通，依營運需求提出專業的風味方向、配方、設備評估建議，客戶能透過一對一諮詢清楚掌握豆款特性、烘焙深度與適合的設備搭配；團隊也提供設備示範與基礎操作教學，協助店家熟悉萃取流程、磨豆設定與保養方法。

近期，力金參與各式烘焙展、咖啡展、國際茶／酒／咖啡暨食品展，展區規劃聚焦在客製化咖啡豆諮詢、多元產品展示如濾掛咖啡與凍乾咖啡，以及商用咖啡機、磨豆機等設備展示與操作說明，讓參觀者能一次理解力金在產品與設備兩大領域的規劃方式，呈現品牌產品開發、風味設計與設備配置上的專業能力。

目前力金的合作對象包含餐飲品牌、咖啡廳、早餐店與各式飲品相關業者，也有以日常使用為主的個人顧客。為對應不同採購方式，品牌同步經營官方網站、LINE官方帳號、蝦皮賣場與酷澎等平台，線下可直接於門市購買，同時也針對南部地區提供屏東、高雄至台南之間的物流安排與配送協助，節省補貨或添購設備的時間。

若您正在尋找能同時理解風味、流程與現場運作的客製化咖啡豆供應商推薦合作對象，力金咖啡設備原料能以多年實務經驗與整合式支援模式，提供配方、餐飲設備、餐飲原料以及培訓的專業協助，陪伴客戶在經營路上走得更踏實。

店家品牌名：力金咖啡設備原料

聯絡電話：(08)756-1212

地址：屏東縣屏東市和生路二段478號

營業時間：週一至週五 09:00~18:00

官網：https://rink.cc/91ecn

LINE：https://rink.cc/tsmvn

FB：https://rink.cc/3w7h1

