醒獅是重要的傳統文化象徵，常見於節慶、廟會、開幕與祈福場合，現今也被用於新居落成、店面開幕、辦公室設立或節慶時刻。今天要介紹的客製化手工醒獅擺件推薦品牌「忠義醒獅團」，便以全手工製作的開運彩繪醒獅套裝，將過去多出現於節慶與儀式場合的醒獅文化，融入居家與空間陳設。

忠義醒獅團創立於2022年，兩位創辦人原本都是舞獅團成員，長年參與舞獅表演，對這項中華傳統文化懷抱深厚情感，然而，隨著時代更迭，舞獅逐漸被視為節慶或廟會限定的文化符號，與年輕世代的生活距離越來越遠。於是，創辦人開始思考，是否能將舞獅文化轉為更容易親近的形式，讓醒獅走進日常。

忠義醒獅團嘗試將原本難以接觸的舞獅文化，轉化為精緻的醒獅擺件，由於全程手工製作，工序繁複、耗時費工，過程中也曾面臨想要放棄的時刻，但兩位創辦人始終希望能傳遞這份文化價值，於是不斷調整製作方式，增加不同套裝配置，並在細節上反覆修正，呈現更完整、更具收藏意義的作品。

品牌希望透過新的手法與產品形式，讓更多年輕世代接觸到具有中華底蘊的醒獅文化，因此他們對產品細節十分堅持，包括獅頭神情比例、色彩配置，或是燈飾材質，都經過無數次調整，這也是忠義醒獅團入選客製化手工醒獅擺件推薦名單的原因。

忠義醒獅團主要銷售各式醒獅套裝擺件，由於醒獅在不同顏色、擺放位置與使用時機上，皆具有不同象徵意義，因此品牌創辦人選擇親自與顧客溝通，說明產品適合的使用情境，並依需求提供建議，協助消費者找到適合自己的醒獅作品，使品牌獲得客製化手工醒獅擺件推薦口碑。

「四季發財醒獅組合」是全手工製作的開運彩繪醒獅套裝，以細膩工藝重現醒獅文化中的吉祥寓意，整組作品融合發財招福、平安守護與鎮宅祈福的象徵，並搭配精緻LED展示櫃與客製木質牌匾，適合居家佈置、開幕賀禮或收藏展示。

四季發財醒獅訂製工期約12天，組合內容包含兩隻8公分獅頭與兩隻12公分全身萌獅，並搭配迷你神台、純銅佰福杯、鎏金元寶與迷你蘭亭序牌匾，整體配置層次豐富；燈籠、背景圖與紅布營造出傳統氛圍；訂製木質牌匾可客製化刻字，讓作品更具紀念價值；而原木色LED展示櫃（長33公分、寬22公分、高25公分）可兼顧展示時的美感與保護性。

忠義醒獅團以線上網拍通路為主，主要客群涵蓋一般送禮需求、新居落成、辦公室設立、神明壽誕、店面櫃檯展示、開幕賀禮、家中玄關展示、辦公室展示與神明祭祀空間等情境。

如果您正在尋找兼具文化意涵、手工質感與祝福象徵的客製化手工醒獅擺件推薦品牌，或是在重要時刻想準備一組寓意完整、細節講究的開運彩繪醒獅套裝，那麼由忠義醒獅團所打造的醒獅作品，就是能為空間帶來心意與祝福的理想選擇。

