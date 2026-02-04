客製化方向盤推薦 細活方向盤打造「一車一風格」成車主最愛

產業中心/綜合報導

在現代高壓的生活節奏下，汽車座艙已逐漸演變為家與辦公室之外的「第三生活空間」。對於許多車主而言，車內空間也早已成為暫離喧囂、回歸自我的避風港。然而，面對千篇一律的原廠內裝，駕駛的樂趣往往容易被單調感所淹沒。

細活品牌執行詹詠傑抱持著：「每一位車主都值得擁有一支真正『寫著自己名字』的專屬方向盤」的精神，擁有近 30 年代工 TOYOTA、NISSAN 經驗的台灣品牌「Ceehor 細活方向盤」，憑藉深厚工藝與嚴格品管，推出高度方向盤客製化服務。不僅滿足視覺美感，更兼顧行車安全，成為車迷口耳相傳的方向盤推薦首選。

細活品牌執行詹詠傑將人體工學導入「變形蟲方向盤」，現場車迷認真研究各項細節，尋找能提升操控信心與舒適感的專屬駕駛配備。

拒絕公版內裝 訂製方向盤 實現視覺自由

打破市面公版限制，細活方向盤主打「一車一風格」。從皮革顏色、縫線樣式，到鍛造碳或彩色碳纖維紋路，甚至定位環皆可自由搭配。品牌堅持選用頂級 NAPPA 真牛皮與高強度邦尼線純手工縫製，讓每一支訂製方向盤都宛如藝術品，滿足熱血玩家對獨特性的渴望。

細活品牌執行詹詠傑導入人體工學 變形蟲方向盤 兼具舒適與操控

視覺之外，手感更是關鍵。核心產品「變形蟲方向盤」透過人體工學設計解決駕駛痛點：一般行駛時，自然弧度能減輕手部疲勞；激烈操駕時，特殊凹凸造型提供穩固抓握，大幅提升操控信心；底部平把設計則釋放膝部空間，讓進出車輛更從容。這種兼具舒適與競技感的設計，大幅優化了駕駛體驗。

台灣品牌「Ceehor 細活方向盤」展現深厚工藝，現場展示多款結合鍛造碳纖維與 NAPPA 真牛皮的客製化產品，吸引眾多車迷駐足交流。

堅持嚴格安規 MIT 製造樹立 方向盤改裝 標竿

改裝不只看外表，安全才是底氣。源自 1997 年的母公司擁有深厚外銷底蘊，產品堅持 MIT 製造並通過 SGS 及歐美日嚴格檢驗，碳纖維更經極端氣候測試證實穩定度。憑藉「台灣品質保證金像獎」肯定，細活方向盤展現對品質的絕對自信，是重視安全的車主進行方向盤改裝時的信心指標。

