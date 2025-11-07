客製化還有回家作業 慈大高齡方案獲肯定

長者適性運動

依照長輩個人狀況設計「適性運動」，慈濟大學陳聰毅教授帶領的團隊，不僅規劃模組方案、搭配營養管理與「回家作業」，為長輩延緩老化，同時也以精簡模式訓練指導員，獲得花蓮縣衛生局「預防及延緩失能照護方案」新方案組第二名的肯定。



與其他延緩失能的方案不同，慈濟大學「長者適性運動」方案不僅在社區據點帶長輩運動，還設計「回家作業」，讓長輩回到家中，也能每天按表操課，維持運動的習慣，真正落實運動的目的，提升效果。



陳聰毅教授強調，許多長輩都覺得，走路就是運動，卻依然有「肌力不足」的問題，因此，方案還培訓指導員，傳授飲食營養、正確運動的觀念，全方面提升長輩運動知能。



將過去必須培訓48小時的課程，精簡為24小時，慈大團隊訓練出「菁英指導員」，再透過12週課程，幫助長輩延緩失能，新方案推出九個月來，已有近五百位長者受惠，陳聰毅教授說，希望讓更多長輩「動得健康、活得有尊嚴」，實踐「快樂老化、幸福共好」的理念。