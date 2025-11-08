客語從課堂走進家庭 扎根雲林生活日常
▲讓客語從課堂走進家庭，扎根雲林生活日常。（記者劉春生攝）
雲林縣政府長期積極推動客語復興與文化傳承，一一四年度「客語深根服務計畫」成果展八日在詔安客家文化館舉辦，展現一年來結合教育、社區與家庭的推動成果，讓客語在雲林真正「活」起來，走進生活、扎根家庭。
今年度計畫在客家委員會的支持下，課程活動由原訂七十四場擴增至八十三場，包含詔安客語初級班十二場、進階班由十二場增至十八場、客語學校增能講座十場、薪傳師傳習工作坊十場、客語說故事親子工作坊十場，以及客語學習家庭工作坊由二十場增至二十三場，總時數高達一百七十六小時。課程設計兼顧不同年齡層與語言程度，從初學入門到深度應用，讓客語在社區中持續發聲。
民政處處長蕭德恕表示，「客語深根服務計畫」自一一一年推動以來，持續深化在地語言教育，尤其詔安腔作為雲林獨特的語言資產，透過多場親子共學、故事分享與薪師傳習課程，讓更多家庭願意開口講客語，也讓下一代自然聽見母語。
縣長張麗善表示，語言是文化的根，也是情感的連結。雲林是全台詔安客語的重要重鎮，縣府透過「客語深根服務計畫」，讓更多家庭願意「講客語、用客語」，打造母語友善的生活環境。她強調，未來將持續結合教育與社區資源，讓客語成為雲林生活的一部分，讓母語代代傳承。
