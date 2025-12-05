客語怪物《燈怪》來了！天團「紙風車劇團」要用兒童劇超越五月天！

燈怪的大型裝置有8米高、10米長，親臨現場才能一睹為快！(鏡好聽提供)

紙風車劇團以兒童劇起家逾30年，近年持續以母語、在地文化與環境議題創作。鏡好聽Podcast《娛樂住海邊》最新一集邀請紙風車劇團團長任建誠（小朋友暱稱「番薯團長」）及編導演林聖加同台，介紹2025年度原創客家親子劇《燈怪》，並分享劇團一路走來的創作理念與個人故事。

《燈怪》改編自小野的繪本，設定在深海發光的「燈怪國王」世界，在《娛樂住海邊》的節目中，也揭露《燈怪》的現場亮點：觀眾入場會拿到螢光棒，配合劇情指令全場變換光色，營造海底氛圍；燈怪國王高達8公尺、以偶戲形式登場，搭配大量乾冰與舞台機關，讓孩子感受「像演唱會一樣的沉浸感」。

劇中的「瓜族」各個造型可愛，讓小觀眾愛上蔬菜。(紙風車劇團提供)

《燈怪》以客語為主要語言，融合客家飲食元素（如客家小炒、薑絲炒大腸等），和創作朗朗上口的〈瓜瓜歌〉，並以客語數字作為現場互動的通關語，讓現場的大小觀眾透過戲劇開始聽得懂客語，甚至還能帶回家說上幾句，讓文化學習包裹在歡笑裡。

談到劇團的使命，任建誠表示，自己與創辦人李永豐是大學同學，因緣際會接觸兒童劇場，第一次站上舞台面對上百名孩子，就決定「一輩子做給小朋友看的戲」。他強調兒童劇的觀眾是「0歲到99歲」，因此劇本會同時照顧大人笑點，讓家長願意放下手機、和孩子一起進劇場。

《燈怪》的觀眾人手一支螢光棒，氣氛彷彿演唱會般熱鬧。(紙風車劇團提供)

在理想之外，兩位也坦言劇場工作「很幸福也很辛苦」。任建誠提到，曾在跨年演出時，同時遇到孩子發燒住院、劇團的舞台又突發起火，他在醫院與現場間奔波，深感家庭與使命的拉扯；林聖加也分享，演員進入大型偶裝、夏天需靠多台風扇降溫，辛苦卻是劇場日常。

《燈怪》將於12月12日至14日連演三個晚上，在苗栗竹南國中海口分校預定地演出；12月26日至28日移師台南演出，皆為免費入場。劇團呼籲親子觀眾把握機會走入現場，親身感受母語劇場的魅力與想像力。

