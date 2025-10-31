客語結合反毒 花蓮吉安國中獲東區藝文競賽特優

吉安國中獲東區特優

花蓮縣立吉安國中客家藝文團隊，招收對客語有興趣的學生，培養客語人才，並結合「反毒教育」編寫劇本，參加「114年度客家藝文競賽東區初賽」獲得國中組客語戲劇類與口說藝術類特優。



從賣假藥、賣舶來品，到這次賣毒品，吉安國中近年來積極將客語傳承與時事結合，指導老師游淑梅，梅子老師說，傳統製式的故事，學生「無感」，但當結合時事，讓學生一起參與劇本創作、道具製作，學生演起來就很有感覺。



吉安國中客家藝文團隊不只招收客家子弟，更多的是原住民學生，如何引導學生「正確發音」，是學校即將出戰全國賽時的挑戰，不過，梅子老師說，學生們都很享受在戲劇中，彷彿是「原客共居」的村莊，更顯自然。



吉安國中表示，「原客一家親」，是社區的特色，學校更以次特色設計教案，學校推動本土語教育，不分族群，以生活化的方式，讓學生快樂學習，也能具備「多語能力」。