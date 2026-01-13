「客語詞彙發聲園地」上線 邀請全民共下體驗

「客語詞彙發聲園地」正式上線 邀請全民共下體驗

想知道時下最流行的客語怎麼說嗎？常見的「手搖飲」、「行動支付」等流行用語，可以在哈客網路學院找到答案！為回應客語使用者在日常生活、數位工具與公共場域中，對新興詞彙、用語差異與實際需求，客家委員會於哈客網路學院推出「客語詞彙發聲園地」，歡迎民眾踴躍使用。如對本網站提供的客語詞彙覺得有其他更好的說法，也歡迎留下建議，一起攜手豐富客語詞彙內容，讓客語更貼近生活、與時俱進！

客委會表示，隨著社會快速發展，語言使用情境不斷變化，客語詞彙亦持續產生新用法與新需求。客委會邀請客語專家學者，定期召開會議討論，並將新興詞彙的客語講法，提供至本平台供民眾查詢使用。民眾亦可針對現有的詞彙提供說法，以即時反映實際經驗，作為客委會後續詞彙整理與研議的參考，逐步建構更具公共性與代表性的客語語言環境。

「客語詞彙發聲園地」提供「新詞瀏覽」與「提供說法」功能，透過友善的使用介面，讓不同世代、不同腔調的使用者都能透過此園地發聲、提供說法，讓客語詞彙更加豐富，請大家一同為客語的傳承、創新與永續發展注入更多聲音與力量。有興趣的民眾可前往「哈客網路學院」，體驗與使用。

