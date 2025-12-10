客語詩歌登南美！張芳慈：客家文學應如「晶片」 走向世界不可或缺

客家文學站上南美詩歌節，張芳慈盼嵌入世界文學版圖。（林弘笙攝）

詩人張芳慈10日在台中中央書局舉行「厄瓜多國際詩歌節返國客家文學發表」分享會，分享日前遠赴南美參與「惠夜基國際詩歌節」的感想。她表示，此行能以客語朗誦詩作，是將台灣客家文化推向國際的重要一步，期盼未來客家文學能如同晶片般，成為世界文學不可或缺的一部分。

客委會主委古秀妃受訪時指出，張芳慈老師長期以華語及客語創作，在客家文學界享有高度知名度。今年受邀參與國際詩歌節，並以客語發表詩作，在多國詩人同台的舞台上展現台灣語言多樣性，張老師使用客語分享，不僅讓國際文學家與詩人了解台灣文化的多元面貌，也讓世界看見客語的創作潛力與美感。張老師此次「走出去」再「走回來」，把在厄瓜多的經驗帶回台灣，使無法親臨現場的民眾也能了解國際詩歌節的內容與不同國度的文化形式，文學與詩歌的特質，能開啟我們的視野，這是最難能可貴的事情。

張芳慈表示，這趟旅程能成行，前輩已鋪下重要道路，客委會前主委楊長鎮推動的「外譯計畫」，讓李喬、曾貴涵等作家作品進行西班牙語外譯，使台灣客家文學能以更多語言在國際發聲。

張芳慈指出，透過文學外譯，台灣文化得以如晶片般成為世界文學中的重要一塊，「這一步是客家文學邁向國際的重要一步」。能站在前人努力所建立的基礎上非常感恩，「前人種樹，後人乘涼」，而她願意繼續在這條道路上踩下關鍵一步。

張芳慈分享，往返厄瓜多超過60小時的旅程相當辛苦，但想到前輩們多年來的付出，就更覺得這趟文化之旅值得。「文學是一股不可或缺的力量，我們都在做鋪路、造橋的工作」，希望未來有更多台灣文學能走向世界。

