客語金曲歌王與僑成國小童聲合唱 《燈怪》苗栗首演湧入逾 5 千名觀眾力挺

客家親子劇《燈怪》今（12日）起將在苗栗竹南國中海口分校預定地連演三日。（紙風車劇團提供）

由客家委員會攜手紙風車劇團打造的 2025 全新客家親子劇《燈怪》，12 月 12 日在苗栗縣竹南國中海口分校預定地登場，連演三日。這次苗栗巡演是臺北、高雄後的首站，恰逢今年首波強烈冷氣團，現場仍吸引超過 5,000 名觀眾冒著寒風齊聚，與首次在苗栗亮相、8 公尺高的「燈燈國王」踏上奇幻旅程。

客委會處長廖美玲表示，《燈怪》籌備近兩年，透過創新劇情、絢麗舞台及洗腦旋律〈瓜瓜歌〉，以生動互動方式呈現客家精神，讓孩子自然親近客語。苗栗首場自開演前就湧入大批觀眾，儘管氣溫驟降、風勢強烈，現場依然爆滿，顯示客家文化正在持續向下扎根。 為了讓觀眾在寒夜中也能舒適看戲，苗栗縣府特別在現場設置暖爐。縣長鍾東錦表示，這次首場剛好遇到冷氣團，《燈怪》結合客語與永續寓意，非常高興能在客家大縣演出。戲劇用溫柔方式讓孩子接觸母語、理解文化，也為家庭帶來一段美好回憶。

廣告 廣告

燈怪小粉絲自製應援版求互動超可愛。（紙風車劇團提供）

客語金曲歌王湯運煥（左一）與三義僑成國小的學生合唱客語校歌〈好所在〉。（紙風車劇團提供）

苗栗限定節目也同步登場。12 月 12 日由客語金曲歌王湯運煥（東東）與三義僑成國小的孩子們合唱以學校為主題的客語校歌〈好所在〉。12 月 13 日則邀請苗栗在地客語創作歌手陳孟蕎演唱《發芽之前》，以細膩歌聲傳遞土地與文化傳承的情感。不同世代的聲音共同為《燈怪》揭開序幕，展現苗栗深厚的客語創作能量。 紙風車劇團團長任建誠表示，《燈怪》以互動與想像打造一則客家原創新童話。為了讓孩子留下鮮明印象，劇團製作 8 公尺高、會移動且有表情的「燈燈國王」，並創作朗朗上口的〈瓜瓜歌〉，搭配如演唱會般的互動場景，帶孩子認識各種瓜類的客語，希望透過劇場讓更多孩子聽客家話、唱客家歌，喜歡上客家文化。 《燈怪》構築一個奇幻世界，故事以住著各式瓜族的瓜瓜島為背景。島上缺乏能源，每年皆由燈族前來照亮，而燈怪上岸曬太陽也能獲得成長，兩族相互依存、共生共榮。觀眾請把握最後兩場演出，到苗栗一同體驗客家文化的創新魅力與溫暖力量。

更多鏡週刊報導

「把臉摧毀也奉陪到底」范冰冰重返舞台的決心曝光 張吉安曝她7天不洗腳、危險戲全親上

范冰冰《地母》脫胎換骨 每天清晨赤腳種田2小時！全身土、渾身傷也堅不放棄